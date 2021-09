Médias : Hervé Mathoux sort du silence et calme Pierre Ménès

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

«Je ne me voyais pas retravailler avec des gens qui m'ont tourné le dos au pire moment. J'ai trop de fierté, je n'aurais pas pu. Lui, il était là pour faire le beau quand j'étais malade mais quand il a fallu sortir ses couilles, il n'y avait plus personne ». Attaqué dans les colonnes du Monde par son ancien comparse Pierre Ménès qui n'avait pas apprécié le peu de soutien au moment de son départ de Canal+, Hervé Mathoux est enfin sorti du silence.

« J'espère qu'il va se remettre en cause plutôt qu'accuser tout le monde... »

Sur France Info ce jeudi, le présentateur du Canal Football Club a remis les pendules à l'heure : «Tout le monde est capable de faire la différence entre soutenir quelqu’un frappé par la maladie, et soutenir quelqu’un mis en cause dans des comportements. Je comprends que Pierre soit déboussolé par ce qui lui arrive. Il a pris la foudre et on sait que dans notre monde médiatique, ça part très fort. Se répandre sur les réseaux sociaux, dans les médias… C’est pour ça que je ne lui en veux pas. Mais j'espère qu'il va se remettre en cause plutôt qu’accuser tout le monde à tort et à travers ».

Quant à savoir s'il aurait pu continuer à travailler avec Pierre Ménès au CFC après le scandale du documentaire de Marie Portolano, Hervé Mathoux botte en touche : «Ce n’était pas la question. À partir du moment où la chaîne l'a suspendu, on attendait de voir sur ce qui se passait ».