Benitez s'éloigne d'une prolongation à l'OGC Nice, un départ à l'AS Monaco et au RC Strasbourg

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

En fin de contrat avec les Aiglons, Walter Benítez pourrait se diriger vers les Pays-Bas la saison prochaine. Selon Fabrizio Romano, le portier argentin est en discussions avancées avec PSV Eindhoven et devrait passer ses examens médiaux ce week-end.

Two negotiations ongoing for OGC Nice. Argentinian goalkeeper Walter Benítez is set to leave and join PSV Eindhoven on a free move, with medical tests this weekend. 🇳🇱🤝 @RikElfrink #transfers



Ozan Kabak could be the next signing. Talks ongoing with Schalke on final price tag.