Reims a sécurisé Balogun en janvier, du nouveau sur les bancs de Brest et Toulouse

Brest tient son nouvel entraîneur des gardiens Parti pour raisons personnelles du LOSC en juin 2022, Christophe Revel, également passé par Rennes et Lyon, est le nouveau coach des gardiens de Brest. OM, RC Lens, OGC Nice, Montpellier : pourquoi ils sont tous à Marbella Si certains clubs ont préféré se diriger vers Faro au Portugal (Nantes) ou Murcie en Espagne (OL), Marbella est d'assez loin la destination la plus prisée des clubs de Ligue 1 pour organiser leur reprise progressive en vue du Boxing day français. En effet, l'OM, le RC Lens, l'OGC Nice ou encore Montpellier sont tous actuellement en Andalousie où ils profitent des commodités du Marbella Football Center, l'un des meilleurs écrins ibériques pour gérer leur préparation. D'après L'Equipe, ce choix de lieu de villégiature correspond aussi à un paramètre économique puisque sept nuits sur place pour une délégation d'une cinquantaine de personnes ne coûte « que » 200 000€. pour le monde du foot, c'est finalement du low cost de qualité... Reims : Balogun de retour à Arsenal, ce n'est pas pour janvier ! Auteur d'un excellent début de saison avec Reims (8 buts en 15 matchs), Folarin Balogun (21 ans) faisait l'objet de rumeurs de plus en plus insistantes venant d'Angleterre. En effet, face à la blessure de Gabriel Jesus au Mondial, Arsenal aurait songé à rapatrier son jeune buteur six mois avant la date de fin de son prêt. Selon France Bleu et l'Union, la clause de rappel de Balogun ne peut pas être activée en l'état sans une grosse compensation financière. Une condition que les Gunners n'activeront donc pas... 🔴⚪️ Info Mercato



@FBStadedeReims pic.twitter.com/lG8oZjJMUz — Reims VDT (@reimsvdt) December 8, 2022 Toulouse a trouvé un nouvel adjoint à Montanier C’est officiel ! Carles Martinez Novell devient nouvel adjoint de Philippe Montanier au TFC après la mise à pied de Mickaël Debève en début décembre. L’espagnol a travaillé au Barça dans les équipes de jeunes (U14 puis U16). Il a entraîné les jeunes d'Al-Rayyan au Qatar ainsi que l'équipe nationale U20 du Koweït. « Je suis vraiment ravi de rejoindre ce fantastique club, je vais essayer d'aider le staff et l'équipe du mieux possible. Je sais que le club et le président ont à cœur de continuer à se développer, et je pense que je peux les aider à grandir. J'ai longtemps travaillé en Espagne, dont 4 ans à Barcelone. J'ai eu l'occasion d'entrainer de grands joueurs à l'image de Gavi, Ansu Fati ou Eric Garcia par exemple. Je vais essayer d'aider l'équipe à mieux comprendre certains détails », a expliqué Carles Martinez Novell dans le communiqué du TFC. Le Toulouse Football Club est ravi d'accueillir @carlesmnovell, qui rejoint le staff de Philippe Montanier comme entraineur adjoint et Responsable de la méthodologie du groupe professionnel.



Stade de Reims : Still ne se prend pas pour un autre

Actuellement en stage en Espagne avec le Stade de Reims, Will Still a exposé sa feuille de route pour la suite de la saison. « Je suis d’abord très reconnaissant vis-à-vis du club et extrêmement fier d’être l’entraîneur du Stade de Reims. Mais comme je le dis depuis le début, je ne vais pas changer et me prendre pour un autre, a-t-il expliqué sur les ondes de France Bleu. Cela marche plutôt bien comme çà et de toute façon les joueurs verront directement si je commence à me prendre pour quelqu’un que je ne suis pas. Je vais rester moi-même et on va continuer à être positif. Je serai bête et rigolo quand j’aurai besoin de l’être et droit et honnête avec tout le monde quand il faudrait l’être aussi. Il n’y a pas de prise de tête, de changement de comportement, l’idée est de gagner le plus de match possible avec le Stade de Reims. »

Le Melting-clubs du 9 décembre Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie - moins médiatique - du football français.

