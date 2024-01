Nice perd Moffi, Rennes relance un roc de L1, l’Italie attaque le LOSC, départ pour Khazri ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

OGC Nice : c'est officiel pour Cho !

L'OGC Nice a officialisé ce lundi soir l'arrivée de Mohamed-Ali Cho. L'ancien Angevin débarque au Gym en provenance de la Real Sociedad. "Mohamed-Ali Cho est un Aiglon ! L’attaquant français de 19 ans arrive de la Real Sociedad sous forme de transfert définitif", a annoncé le club azuréen dans un communiqué.

Troyes : Bangré passe sous le nez de l'ASSE et rejoint l'ESTAC (officiel)

Cible hivernale de l'AS Saint-Étienne, Maxime Bangré n'a pas rejoint les Verts lors de ce mercato estival et a plutôt pris la direction de Troyes. Le Burkinabé est prêté avec option d'achat par Toulouse à l'ESTAC.

Toulouse : un ancien Rennais débarque au Téfécé (officiel)

Toujours dans les rayons des officialisations, Toulouse a annoncé ce lundi la venue de l'ancien joueur du Stade Rennais, Yann Gboho. "Après une première partie de saison réussie du côté du Cercle Bruges, Yann Gboho effectue son retour en France. Le Toulouse Football Club est fier d’accueillir ce prometteur milieu offensif de 22 ans", a-t-on pu lire sur le communiqué du Téfécé.

Mais aussi...

OGC Nice : Moffi finalement à la CAN !

Francesco Farioli a déjà fini de se frotter les mains. Alors que Mohamed-Ali Cho vient de poser ses valises sur la Côte d’Azur, l’entraîneur de l’OGC Nice doit laisser filer Terem Moffi à la CAN ! L’attaquant camerounais a été appelé à la dernière minute suite au forfait de Victor Boniface.

Énorme coup dur pour l’OGC Nice avec la sélection de dernière minute de Moffi pour la CAN qui remplace Boniface forfait de dernière minute ! pic.twitter.com/YjlfRhe86a — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) January 9, 2024

Stade Rennais : une 2e offre se prépare pour Seidu (Clermont)

Le Stade Rennais ne lâche pas Alidu Seidu. Après avoir formulé une première offre à hauteur de 7M€ + 3 à Clermont, Mohamed Toubache-Ter rectifie et assure que ce qui fera fléchir le board auvergnat est une proposition de 12 + 3 M€. « D’ailleurs, le board rennais bosse sa seconde offre qui devrait arriver sur la table du board clermontois d’ici 48h », ajoute le spécialiste des transferts sur X.

LOSC : Alexsandro et Djalo vers l'Italie, ça coince pour Borges

Après une première partie de saison aboutie, Alexsandro (24 ans) suscite l'intérêt de l'AS Rome. Selon L’Équipe, le club italien pourrait formuler dans les prochains jours une offre de prêt avec option d'achat obligatoire. En raison des restrictions liées au fair-play financier, les Giallorossi ne seraient pas en mesure de proposer un transfert sec dès cet hiver. Par ailleurs, La Gazzetta dello Sport a consacré une partie de sa Une du jour au transfert de Tiago Djalo à la Juventus Turin.

Fabrizio Romano confirme en ajoutant que Lille a accepté une offre de 3,5 M€ il y a deux jours, avec le feu vert du joueur. Il ne reste que des détails pour boucler ce dossier. Au rayon des arrivées, le LOSC peine à conclure le dossier Gonçalo Borges. Si le club nordiste a formulé une offre de prêt avec prise en charge du salaire du joueur de 22 ans (sous contrat jusqu'en 2027), le FC Porto se montrerait gourmand. Enfin, Foot Mercato avance que les Dogues sont toujours intéressés par Chuba Akpom. Les négociations sont en cours...

Et enfin...

Montpellier HSC : Khazri sur le départ ?

Arrivé à l’été 2022 en provenance de l’ASSE, Wahbi Khazri se dirigerait vers un départ du Montpellier HSC. « Cela s’agite autour de lui, a glissé le journaliste Bertrand Queneutte sur les ondes de France Bleu Hérault. On lui cherche une éventuelle porte de sortie et le Golfe est une vraie possibilité. En sachant que cela pourrait intéresser le joueur.

Toulouse FC : Vertessen (PSV) en approche ?

Après avoir laissé filer Bangré à l’ESTAC, le Toulouse FC pourrait passer au recrutement d’un attaquant : Yorbe Vertessen. Selon diverses sources, dont Nieuwsblad et ED, le TFC aurait même formulé fait une offre au PSV pour l’ailier de 23 ans, capable de jouer sur les deux côtés. L’Union Berlin et le Valence FC sont également intéressés par ce joueur sous contrat jusqu’en 2025 au PSV, qui aimerait récupérer 5 millions d’euros dans cette éventuelle transaction.

FC Lorient : Gomis et Dieng appelés à la CAN !

L’effectif du Sénégal est chamboulé en vue de la CAN. En effet, le sélectionneur Aliou Cissé a annoncé les forfaits de Boulaye Dia et de Sény Dieng et leur remplacement par Bamba Dieng et Alfred Gomis. « C’est très triste pour des garçons comme Boulaye et Sény, a-t-il confié en conférence de presse. J’espérais avec le staff médical qu’ils reviendraient à leur meilleur niveau, mais ce n’est pas le cas. Nous nous étions dits que si les choses évoluaient ainsi, ils seraient remplacés par Bamba Dieng et Alfred Gomis. » Avec ces deux renforts, le FC Lorient envoie sept joueurs à la CAN, soit autant que l’OM.

