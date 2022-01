Ménès dénonce un scandale contre Nice, Reims s’active au mercato, 2 nouveaux départs au LOSC ?

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Pierre Ménès a livré son analyse de la victoire de l’OGC Nice hier à Brest (3-0), lors de laquelle Morgan Scheinderlin a été exclu par Stéphanie Frappart de manière cruelle. « Madame Frappart a, comme d’habitude, faussé le match en expulsant Schneiderlin pour un tacle qui ne méritait même pas jaune. Une aberration, a-t-il tonné sur son blog. La VAR ne l’a évidemment pas déjugée mais c’est comme Turpin : on ne touche pas aux « stars » de l’arbitrage français. Ils peuvent siffler n’importe quoi, la VAR ne les déjugera jamais. Je vais m’attirer les foudres des féministes – au point où j’en suis, ce n’est pas bien grave – mais à un moment donné, il faut le dire : si ce n’était pas une femme, je ne suis pas sûr du tout qu’elle évoluerait à ce niveau-là. Ce n’est pas parce que c’est une femme qu’on ne doit pas dire qu’elle est nulle. »

Selon L’Équipe, Mathieu Cafaro va quitter le Stade de Reims. En manque de temps de jeu cette saison (4 apparitions à son actif), le milieu polyvalent va s'engager au Standard de Liège. De son côté, il n’y a toujours pas d’accord pour Jens Cajuste. D’après Foot Mercato, les discussions se poursuivent, le joueur étant d’accord pour venir en Ligue 1. Dans le même temps, les dirigeants marnais pourraient se séparer de Ghislain Konan et Fodé Doucouré. Alexis Flips, lui, attirerait Villarreal, Francfort et Watford.

Talent sous-coté de Ligue 1, Téji Savanier (30 ans) pourrait la quitter plus tôt que prévu. Selon Foot Mercato, le meneur du Montpellier HSC serait sur les tablettes du Los Angeles Galaxy. L’ancien club de Zlatan Ibrahimovic serait très intéressé par un joueur encore sous contrat jusqu'en juin 2023. LA souhaiterait par ailleurs recruter Savanier dès cet hiver, la saison démarrant en mars aux États-Unis. En ce sens, une offre devrait prochainement être formulée.

La cellule de recrutement du FC Lorient s'active pour trouver un attaquant en vue du mercato estival. Comme l'été dernier, L’Équipe avance que le profil d’Ibrahima Koné (22 ans), sous contrat avec le club norvégien de Sarpsborg jusqu'en décembre 2023, est apprécié. Mais le club breton n'aurait jusqu'ici formulé aucune offre pour l'international malien, actuellement en sélection pour disputer la CAN. Adrian Grbic, lui, serait tout près de rejoindre le Vitesse Arnhem, où il est attendu pour passer sa visite médicale préalable à un prêt sans option d'achat.

La menace Newcastle commence à se faire sentir du côté du LOSC au sujet de Sven Botman. Selon Sky Sports, les Magpies auraient même déjà proposé 35 millions d'euros aux dirigeants lillois pour les convaincre d'accepter de se séparer de leur défenseur hollandais ! Pour l’heure, Olivier Létang camperait néanmoins sur ses positions. Un autre dossier fait frémir le LOSC : Yusuf Yazici. Le CSKA Moscou continue le forcing après avoir échoué à recruter Michael Cuisance et Angelo Fulgini. D’après L’Équipe, les discussions avec l'entourage de l'international turc ont été fructueuses et le club russe espère conclure un prêt avec option d’achat.

