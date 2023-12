Ménès détruit Rennes, le Bayern lorgne Toulouse, Der Zakarian s’embrouille avec un autre joueur du MHSC

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Ménès se paie le « Toulouse-data »…

Dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube, Pierre Ménès a évoqué le cas du Toulouse FC, se montrant sans concessions sur le projet des Violets avec Damien Comolli : « Je ne comprends rien à cette équipe. Je vois des joueurs qui se ressemblent tous. Même physiquement. Il n’y a pas de personnalités. Il n’y a rien. Tout le monde se paluchait avec la data l’an dernier mais là on voit bien que la data peut marcher sur un coup de pot mais que là ça ne fonctionne plus… »

… Et appuie sur les défaillances de Rennes

Autre club ciblé par Pierre Ménès dans cette salve de questions : le Stade Rennais, qu’il juge faible. « Tout le monde sait que je n’aime pas Julien Stéphan et que j’ai mes raisons. En revanche, après le match de Monaco, je l’ai trouvé extrêmement brillant quand il a parlé foot et parlé de son équipe. J’ai trouvé qu’il avait employé les mots justes et très intelligents. Je pense qu’il prend conscience de la tâche : des défenseurs trop jeunes, un milieu qui ne fait plus la différence et une attaque extrêmement décevante… Cela fait beaucoup de problèmes. Il va falloir que Rennes commence à prendre des points contre des équipes moins fortes pour se replacer en championnat. »

MHSC : après Sakho, Der Zakarian se fritte avec Issiaga Sylla

Après Mamadou Sakho, Michel Der Zakarian est-il sur le point de s’embrouiller avec un autre joueur de son vestiaire ? Ce n’est pas impossible. Le week-end dernier, le coach du MHSC a balancé un tacle à l’un de ses joueurs sans le nommer : « Certains pensent plus à la CAN qu’au club. Ils sont payés par leur club, pas par la CAN ou par leur pays. C’est le club. Il faut qu’ils pensent au club d’abord ». Selon le Midi Libre, le joueur ciblé est Issiaga Sylla, lequel passe plus de temps que prévu à l’infirmerie et a notamment raté le match de Lens (0-0) vendredi. Plutôt que de faire profil bas face à cette attaque, l’ancien joueur du Téfécé a répondu de manière détournée sur Instagram en partageant les mots de Samuel Eto’o sur le respect dans une story. Ambiance…

Mais aussi...

Toulouse FC : Retses ciblé par le Bayern Munich !

Auteur d’un très bon début de saison malgré la chute libre du Toulouse FC, Guillaume Restes suscite des convoitises en vue du mercato. Selon les dernières informations de la chaîne Sky Sports News, le gardien international Espoirs serait sur les tablettes du Bayern Munich. Le club allemand, qui a déjà enrôlé le prometteur Daniel Peretz (23 ans), cherche à préparer l’après-Manuel Neuer. Si rien n’est pour le moment concret pour Restes, le Rekordmeister l’a placé sur une short-list.

Stade de Reims : Caillot réagit au tirage en Coupe

Après le tirage de la Coupe de France entre Dinan Léhon et le Stade de Reims, début janvier en 32es de finale, Jean-Pierre Caillot est resté prudent. « Je ne fais plus de pronostics sur nos résultats en Coupe de France car, tous les ans, je suis déçu, a-t-il affirmé dans L’Union. Il faudrait peut-être que je me détache de cette compétition pour qu’on réussisse un beau parcours. »

