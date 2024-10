Ménès tacle Rivère (OGC Nice) et voit Strasbourg européen, un retour au LOSC

OGC Nice : Rivère prend un taquet de la part de Ménès

Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a défendu Vincent Labrune en expliquant que son rival pour l'élection présidentielle de la Ligue, Cyril Linette, n'avait pas de programme et était prétentieux. Ce qui lui a valu un tacle de Pierre Ménès. "Je ne fais pas du tout confiance à M. Rivère, qui s'exprime très bien mais a toujours tendance à défendre ses intérêts. Je connais bien Cyril Linette, qui a le grand mérite de très bien connaître la télévision. Il est tout sauf prétentieux. Et puis, Vincent Labrune avait-il un programme ? Linette avait-il tort en disant que le football français allait droit dans le mur ? Les jours à venir me semblent très sombres pour le football français et ce ne sont pas les élucubrations classieuses de M. Rivère qui vont changer quelque chose."

TFC : un Stadium plein pour la réception d'Angers ?

La venue de la lanterne rouge avait peu de chances de mobiliser le public toulousain. Les dirigeants du TFC ont donc opté pour une politique de prix cassée qui pourrait s'avérer payante puisque, selon le site Les Violets, le Stadium pourrait dépasser les 30.000 spectateurs pour la quatrième fois d'affilée après Nantes (0-0), Marseille (1-3) et Lyon (1-2). Les supporters toulousains espèreront assister enfin à une victoire...

Mais aussi

MHSC - OM : déjà à guichets fermés ?

On attendra l’annonce officielle pour en être bien sûr mais un simple regard sur la billetterie officielle en ligne du club de Montpellier suffit déjà à comprendre que la rencontre entre MHSC et l’Olympique de Marseille devrait se jouer à guichets fermés, ce dimanche, en clôture de la 8e journée de Ligue 1 (20h45). L'excellent site Allez Paillade a relevé qu’il n’y a plus la moindre place disponible à la vente depuis hier matin. Toutes les tribunes sont noircies et donc inaccessibles.

RC Strasbourg : Ménès croit en l'Europe

Interrogé par un supporter sur le très bon début de saison du RC Strasbourg et sur ses chances d'accrocher l'Europe, Pierre Ménès a déclaré qu'il voyait les Alsaciens terminer dans la première partie de classement mais qu'il les pensait plutôt capables de finir européen en 2025-26 : "Elle peut accrocher l'Europe mais il faudrait qu'elle soit un peu plus régulière. Je pense qu'elle peut finir entre la 6e et la 8e place. Mais ce sera mieux la saison prochaine, quand ses joueurs auront une ou deux saisons de vécu en plus en Ligue 1."

Tension à Sedan entre ultras et joueurs à cause du Stade de Reims

Même si elle n'est pas la plus connue du football français, une grande rivalité oppose le Stade de Reims au CS Sedan-Ardennes. La chute de ce dernier dans les divisions amateurs n'a pas contribué à un rapprochement, au contraire. Les ultras sedanais ont publié un communiqué pour menacer leurs joueurs de les prives d'encouragement s'ils portaient encore une fois les couleurs du rival champenois ! A en croire le courrier, ce ne serait pas la première fois que les supporters sedanais demandent à leurs joueurs de faire attention à ne pas porter du rouge et du blanc…

🔴⚪️ Bravo aux joueurs de Sedan qui portent les couleurs du Stade de Reims 💪🏻 pic.twitter.com/VKqKhYUw1s — Reims VDT (@reimsvdt) October 13, 2024

Et enfin...

LOSC : Santos de retour à Lille

Bonne nouvelle pour le LOSC. Hier soir, la Fédération Portugaise de Football a annoncé que Tiago Santos avait été libéré et remis à disposition du club nordiste après avoir été touché à la cheville face aux Îles Féroé ce vendredi avec les Espoirs. La gravité de la blessure n’a pas été précisé mais sûr que Bruno Genesio doit se frotter les mains de récupérer son défenseur à quatre jours d’un périlleux déplacement à Monaco (20h45).

Dunkerque : Cech a recalé Lollichon !

Dans un entretien accordé à « La Voix du Nord », Christophe Lollichon raconte comment il a voulu faire venir Petr Cech, qu'il avait entraîné au Stade Rennais et à Chelsea. « J'ai tenté un coup de folie, explique le coach des gardiens de l'USL Dunkerque en Ligue 2. J'ai envoyé un message à Petr Cech, je lui ai proposé de venir à Dunkerque, parce que lui aussi est fou, il fait du hockey maintenant (...) Je lui ai proposé une pige de six mois, pour qu'on vive un truc incroyable. Ça aurait fait un buzz pas possible, mais au-delà de ça, c'était la possibilité de retravailler ensemble. Il m'a répondu par un smiley, et puis plus rien. C'est rare. Cela voulait dire qu'il commençait à réfléchir. Le lendemain matin, il m'a appelé : « Christophe, avec mes tendons, je ne vais pas pouvoir. »

RC Strasbourg : l'ombre d'un malaise avec Doukouré ?

Excellent contre l’OM à la Meinau (1-0), Ismaël Doukouré avait éteint Amine Harit puis Adrien Rabiot pour infliger aux hommes de Roberto De Zerbi leur première défaite de la saison. Le milieu aurait pourtant pu mettre les voiles au mercato d’été. Quand Liam Rosenior a débarqué à Strasbourg pour y succéder à Patrick Vieira, fin juillet, L’Équipe rappelle que le joueur 21 ans voulait partir et avait même pris le parti de ne plus s’entraîner pour se faire entendre de sa direction, qui était, elle, décidée à le conserver à tout prix malgré l’approche insistante de Wolfsbourg. Depuis, l’ensemble du club fait comme si rien ne s’était passé, l’entraîneur du RCSA ayant titularisé Doukouré lors chacune des sept premières journées de Ligue 1 en premier rideau devant la défense.

Stade de Reims : un latéral droit en approche ?

Une nouvelle recrue au Stade de Reims ? Selon Africa Foot, le jeune latéral droit malien Hamidou Diarra devrait prochainement poser ses valises en Champagne dans le cadre d’un essai initié par un partenariat avec l’Afrique Football Élite. Un contrat de 3 ans attend le joueur s’il réussit à convaincre lors de cette période. Valeur montante du football malien, le défenseur de 17 ans a totalisé 4 buts et 5 passes décisives en 25 matchs de championnat disputés la saison dernière. Jeune à fort potentiel, Hamidou Diarra est un latéral moderne véloce, solide dans les duels et doté d’une jolie patte droite.

🔴⚪️ Info Mercato



➡️ Hamidou Diarra [ latéral droit Malien de 17 ans ] devrait faire un essai au Stade de Reims



À lire ici 👉🏻 https://t.co/eYNQJMJHgE pic.twitter.com/Rz4NeSwHcn — Reims VDT (@reimsvdt) October 14, 2024