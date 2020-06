Mercato : la FIFA impose une pause à la L1, l’ASSE, l’OL et le PSG peuvent recruter pour les finales !

true

Selon l’Equipe, la FIFA a informé la LFP de deux décisions importantes en matière de Mercato pour les semaines à venir.

En décidant d’arrêter la saison de Ligue 1 et de laisser le Mercato ouvrir ses portes le 8 juin dernier, la LFP a créé un déséquilibre vis-à-vis des autres championnats majeurs sur lequel la FIFA a décidé d’agir. Selon l’Equipe, l’instance a imposé une pause du Mercato qui devrait probablement s’étirer du 9 juillet au 10 août prochain.

Selon le site du quotidien, la FIFA refuse en effet que la LFP étire le Mercato sur une période supérieure à 12 semaines, alors que la date du 5 octobre est évoquée pour la clôture des marchés de tous les grands championnats. En conséquence, durant quatre semaines, les clubs de Ligue 1 ne pourront pas enregistrer de nouvelles recrues. Ce qui n’a pas d’incidence majeure dans la mesure où aucun match officiel n’aura lieu durant cette période.

En revanche, l’Equipe précise une information d’importance. « La FIFA autorise Saint-Étienne, l’OL et le PSG à engager des recrues qui seraient qualifiées pour la Coupe de France le 24 juillet et celle de la Ligue le 31, à la seule condition que leurs contrats soient signés avant le 9 juillet ». Si cette nouvelle était confirmée et validée par les instances françaises, ces trois formations auraient moins de dix jours pour se renforcer avant leurs finales de Coupe.