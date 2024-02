Messi et Di Maria privés de JO à Paris par Endrick ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Cet été, Lionel Messi et Angel Di Maria aimeraient bien revenir à Paris. Non pas par nostalgie, quoi que le joueur du Benfica soit attaché à la capitale française. Ni pour recevoir un hommage du PSG, le club ayant peu goûté les critiques de La Pulga à son égard. Mais pour disputer les Jeux olympiques. Les deux gauchers ont déjà décroché l'or aux JO de Pékin en 2008. Seize ans plus tard, ils se verraient bien boucler la boucle.

Un Superclasico décisif dimanche

Seulement, l'Argentine n'est pas sûre de se qualifier ! Le tournoi pré-olympique sud-américain se déroule actuellement et l'Albiceleste est en très mauvaise posture. Dans une poule où seuls les deux premiers sont qualifiés pour le tour final, elle est actuellement 3e, à deux points du Paraguay, leader, et à un du Brésil, qu'elle affronte dimanche ! Le Superclasico sud-américain va donc entraîner l'élimination d'un des deux géants ! Selon AS, l'Argentine joue mieux mais le Brésil peut compter sur la talent d'Endrick, buteur et passeur décisif lors des deux premiers matches. Le futur attaquant du Real Madrid pourrait donc priver Messi et Di Maria de retrouvailles avec Paris...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life