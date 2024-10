Mikautadze se réveille, Greenwood et Abdelhamid plongent... Les Tops et les Flops de la 9ème journée

Les Tops :

3/ Georges Mikautadze

L’attaquant de l’OL a mis fin à trois mois de disette avec un doublé contre Auxerre (2-2). En espérant pour le Géorgien que, comme le disait Ronaldo, les buts vont désormais sortir comme le « ketchup ».

2/ Evann Guessand

Il a été le grand artisan du succès de l’OGC Nice face à Monaco (2-1) dans le derby azuréen. Non seulement l’attaquant a égalisé mais il aura été un poison constant pour les Asémites qui chutent pour la première fois cette saison.

1/ Lucas Chevalier

D’assez loin le meilleur gardien du moment en France. S’il a un peu chambré les Sang et Or et se retrouve dans l’œil des fans artésiens pour ça, l’intéressé a aussi et surtout fait basculer le derby du Nord par ses arrêts. Pour la troisième fois de suite le gardien de L’Equipe-type de Ligue 1. Ce n’est pas anodin.

Les Flops :

3/ Montpellier

L’éléctrochoc Jean-Louis Gasset n’a pas fonctionné contre Toulouse (0-3). Les Héraultais – plus que jamais lanterne rouge du classement - n’ont pas été aidés, il est vrai, par leur capitaine Téji Savanier, qui a vite vu rouge (51ème).

2/ Yunis Abdelhamid

Sifflé dans le Chaudron et pris en grippe, le Marocain avait l’occasion de se relancer à Angers mais il a pris le bouillon en même temps que les siens (2-4).

1/ L’OM de Mason Greenwood

Marseille s’est complètement raté dans son Classique face au PSG en s’inclinant 3-0. Noté à 1/10 par L’Equipe et la Provence, érigé comme « le pire des pires » sur ce match, Mason Greenwood symbolise ce fiasco, lui a été remplacé dès la mi-temps du match après un premier acte insipide.

Abonnez-vous à But ! Football Club sur tous les réseaux sociaux. De nombreuses surprises vous attendent désormais sur Facebook, X, Instagram, TikTok mais également sur notre chaîne YouTube.