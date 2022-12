Coup dur pour Nice avec Rennes, Lens et Strasbourg se réjouissent avant le PSG, Lorient annexé ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Montpellier HSC : Milan fonce sur Wahi !

L'attaquant de Montpellier Elye Wahi, est dans le viseur du champion d'Italie en titre, l'AC Milan, d'après Calcio Mercato. Le club lombard a même engagé les premiers pourparlers avec Jorge Mendes, l'agent qui gère les intérêts de l'avant-centre des Espoirs (19 ans).

SB 29 : Brest rassuré pour Dari

Sorti à l'heure de jeu lors de la petite finale de la Coupe du monde 2022 contre la Croatie (2-1), Achraf Dari va beaucoup mieux à en croire Le Telegramme, qui affirme qu'aucune blessure sérieuse n'a été détectée. Une bonne nouvelle pour le défenseur marocain et son club, le Stade Brestois.

Stade Rennais : les retours s’organisent avant la L1

Les retours des Mondialistes s’organisent au Stade Rennais.Uniquement sollicité pour le match des « coiffeurs » perdu face à la Tunisie (1-0), Steve Mandanda ne sera pas dans le but à Reims, le 29 décembre, pas plus que le Croate Lovro Majer, au sein du milieu breton. Selon L’Équipe, Bruno Genesio a prévu de leur laisser une grosse dizaine de jours de congé derrière leur retour au pays. En reprenant autour du 30 décembre, Mandanda devrait postuler pour la réception de l’OGC Nice, le 2 janvier, au Roazhon Park.

PSG : Messi et Mbappé bien absents devant le RC Strasbourg

Selon L’Équipe, Kylian Mbappé a obtenu le droit de revenir au Camp des Loges en début d’année prochaine. Le meilleur buteur de la Coupe du monde (8 buts) ne sera donc pas de la réception du RC Strasbourg pour le dernier rendez-vous de l’année au Parc des Princes le 28 et probablement pas du déplacement à Lens pour le premier match de l’année 2023, le 1er janvier. Lionel Messi non plus d’ailleurs. Le champion du monde argentin devrait même revenir deux ou trois jours plus tard que le Français en raison des longues heures d’avion depuis son pays.

FC Lorient : Un actionnaire américain attendu au FCL

Selon Ouest-France, Bill Foley, un homme d'affaires américain, va entrer dans le capital du FC Lorient, en devenant actionnaire minoritaire. L'homme de 77 ans a déjà racheté Bournemouth en Premier League en octobre. Selon Romain Molina, les deux parties sont entrées en négociations exclusives et Bill Foley négocie avec le président Loïc Féry pour une prise de participation stratégique à hauteur de 30 % sous forme d’augmentation du capital.