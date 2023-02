Moffi fait enrager l’OM à Nice, Mandanda cloue le bec de Bourigeaud, un Hazard bis à Lille ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

RC Strasbourg, Montpellier : Keller a tenté Der Zakarian avant Antonetti

Hier, le RC Strasbourg a annoncé l’arrivée imminente de Frédéric Antonetti pour remplacer Mathieu Le Scornet sur le banc de touche. Le technicien corse doit diriger sa première séance d’entraînement cet après-midi après sa présentation à la presse et arrivera avec son adjoint Benoît Tavenot. Selon L’Équipe, Marc Keller avait songé à Michel Der Zakarian avant que celui-ci ne retourne sur le banc du Montpellier HSC. Autre précision de taille : Le Scornet devrait rester au RCSA, « son futur périmètre restant à définir. »

Stade de Reims : Pentz vide son sac

Parti six mois après son arrivée au Stade de Reims, où il n’a jamais su faire oublier l’excellent Predraj Rajkovic, Patrick Pentz a rejoint le Bayer Leverkusen et n’a pas manqué de critiquer son ancien club. « Ce n’était pas une relation amoureuse entre moi et le Stade de Reims », a-t-il résumé dans la presse allemande.

FC Lorient : Ghisolfi explique l’arrivée de Moffi à l’OGC Nice

Après moult rebondissements, Terem Moffi a finalement quitter le FC Lorient pour signer à l’OGC Nice cet hiver. Florent Ghisolfi, qui a longtemps œuvré dans ce dossier, en a expliqué les tenants et les aboutissants. « Il a cru en notre projet. Il a eu le ressenti qu'il allait être heureux et performant à Nice, a-t-il analysé dans Nice Matin. Aujourd'hui, il est comme un poisson dans l'eau. Je pense vraiment qu'on est le bon club pour Terem. Il a récupéré le numéro 9, même si Marseille lui avait promis aussi. Dans ce qu'on est en train de construire, il correspond vraiment à ce qu'on recherche en termes de valeurs. Il a toujours montré la conviction qu'il voulait aller à Nice. Je demande à tout le monde d'avoir conscience de ce que cela représente. Avoir de gros clubs anglais et Marseille qui te sollicitent et avec qui il avait déjà un accord en plus ! S'il disait "ok", il signait le lendemain, alors que nous n'avions pas encore cet accord. C'est vraiment un gros signal envoyé à l'OGC Nice. »

LOSC : David fond sur Hazard

Auteur d’un doublé contre le RC Strasbourg ce dimanche (2-0), Jonathan David était présent dans l’équipe type de la 23e journée de Ligue 1 et commence à faire de l’ombre à un certain Eden Hazard. L’attaquant canadien a ainsi hissé son total à 48 buts en 121 rencontres sous le maillot lillois et n’est plus qu'à deux réalisations du Belge du Real Madrid, meilleur buteur du LOSC au 21ème siècle avec 50 réalisations en 194 matchs.

Stade Rennais : Mandanda a fermé le clapet de Bourigeaud

Benjamin Bourigeaud, qui a été le premier à faire son autocritique suite à la lourde défaite encaissée à Toulouse dimanche au Stadium (1-3), sait quel cadre écouter au Stade Rennais : Steve Mandanda. « C’est plutôt l’ancienneté qui fait la hiérarchie, a-t-il évacué dans les colonnes du JDD. Le plus jeune doit le respect au plus ancien. On a un exemple concret avec Steve Mandanda. Quand un mec comme ça te parle, tu écoutes. »