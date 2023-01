Moffi perturbé par le Mercato, Jean Lucas (Monaco) vers la Liga, des nouvelles de Boufal et Ounahi à Angers

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Lorient, OGC Nice : Le Bris évoque un Moffi « perturbé » par le Mercato

A l'issue de la difficile qualification du FC Lorient à Bastia (1-1, 4-1 aux tab) en Coupe de France, Régis Le Bris est revenu sur l'absence de Terem Moffi sur cette rencontre. Une absence liée à une petite maladie … Mais également au Mercato et aux négociations avec l'OGC Nice : « Il y a une réalité, il y a ce petit virus, et c'est une période un peu perturbante pour lui. Mais je pense qu'il sera remis pour Rennes et qu'il va reprendre l'entraînement en début de semaine », a expliqué le technicien, persuadé que son attaquant nigérian finira la saison avec les Merlus.

SCO Angers : Boufal et Ounahi sur le flanc

Toujours au SCO Angers malgré leur excellente Coupe du Monde mais encore absents sur le match de Coupe de France face à l'Olympique Strasbourg Koenigshoffen (1-0), Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi seraient bel et bien blessés physiquement et non diplomatiquement. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Abdel Bouhazama au sujet de ses deux Marocains : « Sofiane a ressenti une gêne, Azzedine a le dos bloqué ». Reste à savoir si leurs dossiers se débloqueront d'ici au 31 janvier 23h59...

AS Monaco : Jean Lucas vers l'Espanyol Barcelone

Un temps évoqué au FC Nantes sur ce Mercato d'hiver, l'ancien lyonnais Jean Lucas (24 ans) va bel et bien quitter l'AS Monaco cet hiver... Mais pour signer en Liga. En effet, le club de la Principauté désireux de libérer une place d'extracommunautaire, le Brésilien est tout proche de rejoindre l'Espanyol Barcelone en prêt avec option d'achat selon Cadena COPE.

Montpellier : un gardien bosnien en approche

Selon la presse bosnienne relayée par le site Allez-Paillade, le MHSC a trouvé le remplaçant de Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach). Alors que tous les regards étaient tournés vers Benjamin Lecomte, l'heureux élu serait en réalité … Vladan Kovacevic (24 ans), le portier du club polonais de Rakow. Sa visite médicale dans l'Hérault serait imminente selon cette même source.

Mathieu Le Scornet conforté au RC Strasbourg

Remplaçant au pied levé de Julien Stéphan au poste d'entraîneur du RC Strasbourg, l'ancien adjoint Mathieu Le Scornet a convaincu Marc Keller de lui laisser durablement sa chance sur le banc du club en Ligue 1. En effet, selon L'Equipe, le RCSA n'a pas prévu de chercher un nouveau coach pour finir la saison. Apprécié des joueurs, qui se sont dépouillés pour lui face à Lens (2-2) et à Lyon (victoire 2-1), Le Scornet est vu par tous comme l'homme de la situation pour sauver le club de la relégation.

ESTAC : saison terminée pour Florian Tardieu

Touché au pied gauche et victime de la maladie de Haglund, Florian Tardieu (30 ans) ne rejouera plus cette saison. Le milieu de terrain doit se faire opérer le 1er février et sera à nouveau opérationnel pour le début de l'exercice 2023-24.

Les Girondins à fond sur Jérémy Livolant (Guingamp)

En quête d'un attaquant avant la fin du Mercato, les Girondins de Bordeaux auraient lancé l'assaut pour l'excellent Jérémy Livolant (EA Guingamp, 25 ans), 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 2 cette saison. Si le joueur est intéressé par la perspective d'endosser le maillot au scapulaire, Bordeaux demeure loin d'un accord avec l'EAG selon Ouest-France qui affirme que la première offre formulée (légèrement supérieure à 1 M€ + bonus) a été rejetée. Jérémy Livolant est encore sous contrat avec le club breton jusqu'en juin 2024 et ne souhaite pas prolonger. Un contrat de trois ans et demi l'attend en Gironde.