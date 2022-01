Monaco cartonne, Strasbourg renverse Montpellier, Metz surprend Reims

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Face à Clermont, l'AS Monaco n'a pas fait de détails et s'est imposé 4-0. Sofiane Diop a ouvert le score avant la pause (45e+2) avant un doublé de Wissam Ben Yedder (55e, 62e) pour fêter sa 100e avec le club princier et un but de Caio Henrique (83e).

Dernier quart d'heure fatal à Montpellier

A la Meinau, le RC Strasbourg a renversé Montpellier (3-1). Si Florent Mollet a ouvert le score rapidement (11e), Majeed Waris a répondu durant le deuxième acte (77e) après l'exclusion d'Elye Wahi (six minutes après son entrée en jeu 66e). Adrien Thomasson (84e) et Kevin Gameiro (86e) se sont chargés d'achever les Pailladins.

Bordeaux et l'ASSE relégables, Lorient barragiste

Dans les matches du bas de tableau, la bonne affaire a été faite par le FC Metz, qui s'est imposé 1-0 à Delaune face à Reims. But à l'heure de jeu d'Ibrahima Niane. Le FC Lorient n'est pas parvenu à vaincre Angers au Moustoir (0-0) malgré une supériorité de près de 80 minutes avec l'exclusion rapide de Souleyman Doumbia (14e).

Conséquences au classement : Monaco et Strasbourg grattent une place (respectivement 5e avec 33 pts et 7e avec 32 pts), Metz sort de la zone rouge (15e avec 19 pts), plongeant Bordeaux à la 19e place du classement.