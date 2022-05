Monaco triomphe, Metz peut s’en vouloir, Clermont et Lorient n’y arrivent pas… les scores des matchs de 15h

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Brest – Clermont : 2-0 (60’Brassier, 62’ Mounie)

Lorient – Reims : 1-2 (32’ Moffi ; 17’ Zeneli, 59’ Touré)

Monaco – Angers : 2-0 (42’ Bamba CSC, 61’ Ben Yedder)

Montpellier – Metz : 2-2 (80’ Souqet, 91’ Wahi ; 24’ Delaine, 70’ Mafouta)

🔚 C'est terminé sur toutes les pelouses ! 11 buts ont été inscrits ⚽️



Bonne ou mauvaise opération pour votre club ? 🧐



📝 Le résumé des matchs ➡️ https://t.co/7rjYJWj4ro pic.twitter.com/uwJrYDUuvX — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 1, 2022

Pour résumer Quatre matchs avaient lieu à 15h pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1. Découvrez les résultats de ces rencontres. Monaco s'est imposé sans trembler contre Angers et Metz a été rejoint dans le temps additionnel par Montpellier.

Adam Duarte

Rédacteur