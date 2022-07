Monaco va signer un crack, Nice s'éloigne d'un joli coup en L1, Costil rebondit, l'ESTAC cible un joueur du PSG

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

AS Monaco : Embolo va débarquer, un accord trouvé avec Gladbach...

C'était en bonne voie et si l'on en croit le spécialiste Mercato de Sky Germany Florian Plettenberg, le transfert de Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach, 25 ans) à l'AS Monaco va bien se faire. On parle d'un transfert à 12, 5 M€ et d'une visite médicale imminente. Après Minamino (Liverpool), c'est un deuxième coup offensif de classe pour le club du Rocher.

❗️X News #Embolo: Total agreement between Monaco & Gladbach NOW and done deal! Embolo will join Monaco on a permanent deal. Medical soon. Transfer fee is €12.5m! Big signing for AS… @SkySportDE ?￰゚ヌᆳ https://t.co/tf9g1ofG4L — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 13, 2022

… Benjamin Lecomte à l'Espanol Barcelone

Le portier de 31 ans est prêté pour une saison dans le club de Liga.

L’AS Monaco informe du prêt pour une saison de Benjamin Lecomte, 31 ans, à l’Espanyol Barcelone, pensionnaire de la @LaLiga.



Bonne saison, Benjamin ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 13, 2022

Girondins : Admar Lopes attaque Daniel Riolo et RMC en justice !

S'estimant diffamé que Daniel Riolo l'accuse de « taper de la coke dans les boîtes de nuit à Bordeaux (...) aux yeux de tous », Admar Lopes, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, va déposer plainte contre le consultant et la radio RMC. L'ARCOM a également été saisi suite aux propos de Riolo.

🔴⚽️Après les propos de D.Riolo sur A.Lopes (DS des @girondins) dans « l’After » sur @AfterRMC mardi, ce dernier affirme les contester avec la plus grande fermeté et va déposer plainte d’ici lundi. Une lettre a aussi été envoyée à @Arcom_fr ce mercredi. #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/QAtZr62KVz — Clement Carpentier (@clementcarpet) July 13, 2022

Villefranche se tient prêt à remplacer Bordeaux en Ligue 2

Si les Girondins de Bordeaux bataillent et font le nécessaire pour sauver leur place en Ligue 2 (14 M€ rajouté par Gérard Lopez pour couvrir les ventes prévues + abandon de la moitié des créances par King Street et Fortress), il n'y aura pas 19 clubs en deuxième division l'an prochain. Du côté de la FFF, on a en effet acté la montée de Villefranche-Beaujolais (3e de National 1 et barragiste pour la montée) en remplacement de Bordeaux si le CNOSF confirmait la décision de la DNCG et de la commission d'appel de la FFF le mardi 19 juillet prochain. Le calendrier de National 1, publié hier, va en effet dans ce sens avec la mention « Villefranche ou Bordeaux »... Ce dont le club caladois se félicite dans un communiqué.

Enzo Le Fée (FC Lorient) une prolongation plutôt qu'un départ à Nice ?

Cible de l'OGC Nice, Enzo Le Fée (22 ans) pourrait finalement continuer l'aventure avec les Merlus. Si le milieu offensif (sous contrat jusqu'en juin 2024 à Lorient) envisageait de quitter son club formateur au début de l'été, la tendance se serait depuis inversé selon L'Equipe. Le quotidien sportif affirme que le board lorientais lui a formulé une nouvelle offre de prolongation de contrat avec revalorisation. Une offre qui en ferait le joueur le mieux payé de l'effectif de Régis Le Bris.

Stade de Reims : Rajkovic attend les offres, Faes dans les pistes de Naples

Dans les colonnes de L'Equipe, Perdrag Rajkovic, sur le départ du Stade de Reims, a évoqué son avenir : « Je veux un club européen, en L1 ou non. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose, je suis là et j'attends. Le plus important, c'est que je sois titulaire quelque part pour viser le Mondial ». Le nom du portier serbe circule au Borussia Mönchengladbach en remplacement de Yann Sommer (Nice). Reims réclame 8 M€ pour son ultime année de contrat.

Par ailleurs, le quotidien sportif alimente la rumeur Wout Faes à Naples en remplacement de Kalidou Koulibaly même si le jeune Belge n'est pas la priorité et est ouvert à faire une troisième saison en Champagne : « Je suis focus sur Reims. Pourquoi ne pas continuer et faire une troisième belle saison ? Mais j'ai l'ambition d'aller plus haut ». Reims attendrait 15 M€ pour lui.

Par ailleurs, et d'après L'Union, Dario Maresic (22 ans) va filer en prêt et rejoindre le club croate du NK Istra.

FC Lorient : Yvon Mvogo débarque !

Les Merlus tiennent leur nouveau gardien et il s'agit du portier suisse du RB Leipzig. Le club breton n'a pas précisé les modalités du deal mais Mvogo (28 ans) était en fin de contrat en 2023 en Allemagne et sortait de deux ans de prêt au PSV Eindhoven. Il s'est engagé pour deux saisons (2024) plus une année en option.

𝗗𝗲𝗴𝗲𝗺𝗲𝗿 𝗺𝗮𝘁 Yvon ! 🐈‍⬛ pic.twitter.com/BlaTVRIvox — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 13, 2022

L'AJ Auxerre cible un flop de l'OL...

A l'affût du moindre coup à tenter à moindre frais, l'AJA (promu en Ligue 1 cet été) serait sur les rangs pour accueillir le latéral gauche de l'OL, Youssouf Koné (27 ans), lequel revient d'un prêt mitigé à l'ESTAC (976 minutes jouées en 21 matchs). D'après Foot Mercato, le club icaunais serait en concurrence avec une formation turque pour accueillir l'international malien.

… cède le frère d'Hugo Lloris en Ligue 2...

Sous utilisé l'an passé à l'AJ Auxerre (5 apparitions), Gautier Lloris (défenseur, 26 ans) quitte la Bourgogne... pour la Normandie. Le Niçois s'est engagé pour deux saisons avec le Havre AC où il pourrait remplacer Isaak Touré, parti à l'OM.

... Et va signer Benoît Costil dans les buts !

RMC a dévoilé cette information il y a quelques minutes. L'ancien gardien des Girondins de Bordeaux, actuellement sans club, va s'engager pour une saison avec l'AJA. Il devrait prendre la place de Donovan Leon et être titulaire en Ligue 1.

Benoît Costil va s’engager libre à l’AJ Auxerre. Contrat d’un an pour l’international français #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 14, 2022

Troyes vise une promesse du PSG...

Revenu d'un prêt concluant au Havre où il a beaucoup joué, Thierno Baldé (PSG, 20 ans) intéresse du beau monde. S'il était cité du côté du LOSC, le latéral droit pourrait finalement rebondir... à l'ESTAC selon Goal.com. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Paris et désireux de jouer, Baldé ne serait pas contre un départ définitif de la Capitale. Beaucoup de clubs en France et à l'étranger seraient prêts à tenter le pari...

… Et va céder El Hajjam en Ligue 2

Selon Foot Mercato, le défenseur Oualid El Hajjam (31 ans) va quitter Troyes pour rejoindre le Havre où l'attend un contrat de deux ans. Il ne resterait plus que la visite médicale à passer pour l'ancien Amiénois.

RC Strasbourg : Ajorque n'est pas encore parti...

Si la non présence de Ludovic Ajorque à l'entraînement du RC Strasbourg n'est pas passée inaperçue mercredi du fait des rumeurs l'envoyant au Hertha Berlin (D1 allemande), l'excellent site Alsasports apporte une explication plus terre à terre à cette absence. Le Réunionnais se serait blessé à la cheville lors du stage de Divonne-les-Bains. La durée de son indisponibilité n'est pas connue pour le moment.

… Mais le RCSA cherche déjà son remplaçant à Lyon

Selon L'Equipe, le Racing anticipe toutefois le départ d'Ajorque et son remplacement par l'attaquant zimbabwéen de l'OL, Tino Kadewere (26 ans). Des premières discussions sont déjà menées avec Lyon qui attend à minima 7 et 8 M€ pour le transfert sec de l'ancien Havrais. D'après le quotidien, l'OL a déjà refusé une dizaine d'offres de prêt pour Kadewere.

Le Toulouse FC aurait renoncé à Agustin Almendra (Boca Juniors)

Si la presse argentine avait évoquée un intérêt du Téfécé pour le milieu de Boca Juniors Agustin Almendra, le deal ne devrait pas se faire. C'est le président des Violets Damien Comolli qui l'a laissé entendre à demi-mots lors d'un entretien au Johan Cruyff Institute … En dévoilant les raisons :

« Récemment en voyage en Amérique du Sud pour observer un joueur que nous voulions (et que nous n’aurons probablement pas), notre responsable recrutement n’a pas assisté à un seul match du joueur en une semaine mais a rencontré sa femme, sa fille, il est allé chez lui. On essaye de comprendre le joueur et sa personnalité. Peut-il s’adapter à la culture toulousaine et à notre style de jeu ? Si l’on s’aperçoit que non, alors on passe au profil suivant que nous a proposé la data. On essaye donc de faire correspondre data et culture ».

AC Ajaccio : Coutadeur va finir en Corse

A un an de sa retraite sportive, Mathieu Coutadeur (36 ans) sait où il veut vivre la dernière année dans le monde professionnel. En effet, le milieu offensif aurait décidé de rester à l'AC Ajaccio pour boucler la boucle en Ligue 1. Selon Ouest-France, il aurait refusé une ultime proposition de son club formateur du Mans.

Clermont : Ogier prolonge

A l'instar de Gauthier Hein (qui a rempilé jusqu'en juin 2025 à l'AJ Auxerre), Florent Ogier a étendu son bail au Clermont Foot. Le défenseur a prolongé jusqu'en juin 2024.