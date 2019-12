AS Monaco : Leonardo Jardim va prendre la porte, Marcelino favori !

false

Dans les prochaines heures, l’AS Monaco va communiquer le limogeage de Leonardo Jardim. Marcelino est attendu pour le remplacer.

Pour la deuxième fois en moins d’un an et demi, Leonardo Jardim va être licencié par l’AS Monaco. Selon « L’Equipe« , le départ du technicien portugais, qui est passé à la Turbie récupérer ses affaires dans la journée, n’est plus qu’une question d’heures. Jardim discute actuellement avec ses dirigeants – Oleg Petrov en tête – pour finaliser les modalités de son départ.

Payant les résultats mitigés de son équipe (7e à la trêve malgré son ultime victoire face au LOSC sur le score de 5-1) ainsi que sa mauvaise entente avec certaines stars de l’effectif (Fabregas, etc.), Jardim pourrait être remplacé par un entraîneur espagnol.

Si l’ASM a sondé Laurent Blanc ou encore Julien Stéphan (Stade Rennais), c’est aujourd’hui Marcelino Garcia Toral (54 ans), l’ancien coach de Villarreal et du FC Valence, qui aurait les faveurs des dirigeants du club princier…