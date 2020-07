AS Monaco : Niko Kovac officiellement entraîneur à la place de Moreno

false

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours, elle est désormais officielle. Niko Kovac devient le nouveau coach de l’AS Monaco.

Depuis la secousse de l’annonce brutale du départ de Robert Moreno, la quête d’un entraîneur pour le banc de l’AS Monaco ne faisait guère de doutes. Niko Kovac, ancien coach du Bayern Munich, est officiellement l’entraîneur du club de la Principauté.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation. Niko Kovac dirigera son premier entraînement ce lundi au CE de La Turbie.https://t.co/QTavTeqQhM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2020

« Niko a une grande expérience du plus haut niveau en tant qu’ancien joueur et entraîneur. Il a démontré ses capacités à gagner avec le Bayern Munich, l’un des plus grands clubs au monde, mais aussi avec Francfort, qui était alors dans un processus de reconstruction. Niko a largement contribué à faire de Francfort une des équipes les plus performantes en Allemagne, amenant le club en finale de la Coupe deux années consécutives et en le quittant après l’avoir qualifié en Coupe d’Europe. Sur son CV figure également le très bon travail réalisé avec la sélection croate, avec une qualification à la Coupe du Monde. Son énergie, sa façon de travailler et sa vision du jeu en font l’entraîneur dont le Club a besoin pour affirmer ses ambitions et construire de solides fondations pour lui permettre d’atteindre un succès durable. Bienvenue Niko ! », a expliqué Paut Michell, le directeur sportif monégasque sur le site officiel du club.