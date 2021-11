Montpellier en veut encore à Delort (Nice), Strasbourg diminué à Nantes, Martin Solveig face aux Verts

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Nice – Montpellier : Delort laisse toujours amer dans l'Hérault

Les retrouvailles entre Andy Delort et Montpellier font parler. L'Equipe met en avant la sortie du conseiller spécial de Laurent Nicollin Michel Mézy, hier, dans le Midi Libre : « Chez nous, il a voulu le numéro 9 et l'a eu, le capitanat même chose, parce qu'il représentait ce qu'on souhaitait. Mais quand il change d'agent, on comprend bien qu'en prenant le beau-fils Galtier, ce n'est pas pour ses beaux yeux... A moins qu'on soit des ânes ! »

Ce matin, c'est au tour de Jordan Ferri d'évoquer (avec plus de mesure que les dirigeants) le départ qui a traumatisé l'Hérault : « En tant qu'ami, j'ai respecté son choix, en tant que coéquipier, j'ai forcément été un peu déçu parce que c'était un membre important de notre équipe et de notre vestiaire (…) Après personne n'en veut à Andy parce que ça fait partie d'une carrière. Il faut respecter, ne pas s'y arrêter ».

Des filets pour le retour des Ultras à Nice

Désireux d'éviter tous débordements avec le retour de sa Populaire Sud, l'OGC Nice a investi 200 000€ dans l'installation de filets de protection devant les deux tribunes acceuillant des Ultras. Il s'agit d'une information France Bleu Azur confirmée par Nice Matin.

RC Strasbourg : un autre cadre absent en plus de Gameiro face à Nantes

En plus de ses habituels absents (Fila, Mothiba), le RC Strasbourg devra encore faire sans Kévin Gameiro contre le FC Nantes dimanche à la Beaujoire (15h). Julien Stéphan ne souhaite prendre aucun risque et attendra l'après - trêve internationale pour relancer son buteur. Jean-Eudes Aholou est aussi sur le flanc et se ressent de ses adducteurs.

Lorient – Brest : un derby sous tension... avec des absents

Ce dimanche (15h), le Moustoir devrait accueillir plus de 14000 spectateurs pour le derby. Une affluence déjà largement supérieure au dernier affrontement entre les deux équipes comme le rapporte Ouest-France. Sur ce match, Brest sera privé de ses deux centraux Christophe Hérelle, sorti blessé contre Monaco, et Brendan Chardonnet, touché à l'adducteur. Côté Merlus, les absences d’Armand Laurienté, Stéphane Diarra, Moritz Jenz et Julien Laporte (suspendu et aussi blessé) ont été confirmées par Christophe Pelissier, ainsi que celle probable de Fabien Lemoine.

Martin Solveig signe à Troyes

Comme le rapporte L'Est Eclair, Martin Solveig, le célèbre DJ, a signé un partenariat de cinq saisons avec l'Estac. Il a composé l'hymne du club qui retentira pour la première fois au Stade de l'Aube lors du match face à l'ASSE le 21 novembre. Ramené par le City Group, l'artiste s'est félicité de ce partenariat : « L'Estac est un club à dimension humaine et la proposition de cette collaboration à tout de suite trouvé écho chez moi. Je suis impatient de découvrir Troyes, l'atmosphère du Stade de l'Aube et de participer à cette grande fête ».