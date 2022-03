Mostafa Mohamed relancé à Bordeaux, Nice tente un tour de force avant l'OM, Aguerd (Rennes) évoque son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Galatasaray a proposé Mostafa Mohamed aux Girondins...

Désireux de se séparer de son attaquant égyptien Mostafa Mohamed (24 ans), Galatasaray aurait relancé les Girondins de Bordeaux pour un transfert en vue de cet été. C'est en tout cas ce qu'annonce Fotospor qui explique toutefois que le club aquitain a poliment éconduit le club stambouliote, se déclarant satisfait de ses attaquants actuels. Galatasaray – qui doit prochainement lever l'option d'achat automatique incluse par le Zamalek – chercherait désormais une porte de sortie en Arabie Saoudite ou au Qatar pour son Pharaon.

… qui pourraient perdre Alberth Elis cet été !

Considéré comme l'une des (rares) bonnes pioches du Mercato mené par Gérard Lopez à Bordeaux, Alberth Elis ne devrait pas faire de vieux os aux Girondins. De nombreux clubs européens (Fiorentina, Wolfsbourg, West Ham) sont sur les rangs pour accueillir l'ancien joueur de Boavista, dont l'option d'achat (6 M€) a déjà été levée. L'AS Monaco serait aussi sur les rangs. Une information que Daniel Solis, l'agent d'Elis, a confirmé au média hondurien Diario Deportivo Diez : « C'est vrai, je ne peux pas dire les noms mais oui... »

Nice veut récupérer Dante pour l'OM

Cela n'aura échappé à personne : aucune décision de la Commission de discipline de la LFP n'est tombée ce mercredi soir en Ligue 1. L'une des raisons à cela ? La demande spéciale de l'OGC Nice concernant son défenseur et capitaine Dante, suspendu automatiquement pour avoir récolté un carton rouge contre Montpellier samedi dernier (0-0).

Si l'on en croit Nice-Matin, le Gym s'est présenté hier à Paris avec un dossier pour tenter de faire lever le carton rouge du Brésilien et lui permettre de jouer dimanche contre l'OM. La réponse doit intervenir dans le courant de la journée ou en début de soirée...

Stade Rennais : Aguerd évoque son avenir et les intérêts anglais

Patron de la défense du Stade Rennais, Nayef Aguerd a évoqué son cas personnel avec Ouest-France. Évasif sur son avenir (« Je suis croyant. Je crois dans le destin. Je travaille tous les jours. Après, on verra pour la suite »), l'international marocain a accepté pourquoi il avait décidé de prolonger à Rennes le 27 août dernier alors que des clubs anglais étaient prêts à venir le chercher dans le sprint final du Mercato : « Je me suis dit encore une année de plus à confirmer. Quand on est joueur, on est sous contrat, c’est le club qui choisit. Il ne souhaitait pas que je parte, même si j’ai eu des offres. Il a choisi de me prolonger (jusqu’en 2025), en montrant que je suis important dans le club, dans le vestiaire. Obligé, j’ai direct signé et j’ai montré que je faisais partie du projet du club ».

AS Monaco : Philippe Clément réagit au soutien de ses dirigeants

Remplaçant surprise de Niko Kovac cet hiver, Philippe Clement tarde à convaincre les supporters de l'AS Monaco. Si un vent de critiques s'abat aujourd'hui sur le technicien belge, celui-ci garde le soutien de son directeur sportif anglais Paul Mitchell, qui l'a qualifié de « gagnant » hier dans un entretien à Nice-Matin (« C'est un entraîneur extrêmement studieux et travailleur. On doit être patient. Le dernier entraîneur (Niko Kovac) avait eu seize mois. Philippe a besoin du même soutien. On regarde à long terme : il sera un grand investissement pour le club pour les prochaines saisons »).

En conférence de presse avant le choc de Ligue Europa contre Braga ce soir, l'ancien coach du FC Bruges a répondu à cette marque de confiance : « Je n'ai pas besoin de la force des autres. J'ai confiance en mes joueurs et en ce projet qu'on m'a présenté fin décembre, avec le développement de jeunes joueurs. Mais c'est bien plus plaisant quand les dirigeants vous soutiennent que l'inverse ».

Montpellier va prolonger Maxime Estève

Belle surprise du début de saison, Maxime Estève (19 ans) va prolonger au MHSC. En effet, selon France Bleu Hérault, le jeune défenseur central – qui est notamment suivi par l'AS Rome de José Mourinho – va étendre son bail d'un an de 2024 à 2025. Un accord a été trouvé entre toutes les parties et devrait être officialisé d'ici à la fin du mois.

Info | ⚽️📝 A peine signé, le premier contrat de Maxime #Estève bientôt prolongé ! Officialisation d'ici la fin du mois. Une marque de confiance, oui. Une évidence, aussi.



A lire ici : https://t.co/EM9ps5DS3g #TeamMHSC pic.twitter.com/wJynfixj3J — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) March 16, 2022

Lorient – Strasbourg : Thomasson de retour, le Covid chez les Merlus

En course pour la Ligue des Champions, le RC Strasbourg se déplace ce dimanche à Lorient. Un match déséquilibré sur le papier qui l'est encore plus du fait des conditions de ce match au Moustoir. En effet, alors qu'Alsa'sports nous apprend que le Racing va récupérer son maître à jouer Adrien Thomasson, de retour de blessure après deux matchs sur le flanc (Reims et Monaco), Ouest-France annonce de nombreuses incertitudes chez les Merlus. Malades, Houboulang Mendes et Enzo Le Fée sont incertains et ont passés des tests Covid. Tests liés au cas positif de Sambou Soumano. Absent à Clermont le week-end dernier, Igor Silva, de son côté, sort de quarantaine.

Le Melting-clubs du 17 mars Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur