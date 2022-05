Nantes – ASSE, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Pour la grande fête de la dernière journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré a quelques soucis d'effectifs et des blessés. Charles Traoré, Pedro Chirivella, Roli Pereira (cheville) et Moses Simon (ischio) sont absents. Willem Geubbels n'est pas là non plus. En conséquences, les jeunes Mohamed Achi et Gor Manveylan sont intégrés au groupe.

Les absents du côté de Nantes : Ch.Traoré, Chirivella, Pereira da Sa, Simon (blessés), Geubbels (choix).

Boudebouz et Kolo éjectés par choix

Côté stéphanois, Pascal Dupraz a choisi de se passer des services de Timothée Kolodziejczak et Ryad Boudebouz pour insuffisances de résultats. Saïdou Sow et Aïmen Moueffek n'ont pas été appelés non plus sans qu'on sache si c'était physique ou de l'ordre des choix tactiques.

Les absents du côté de l'ASSE : Kolodziejczak, Boudebouz, Sow, Moueffek (choix).

Nantes : Lafont (cap.) - Appiah, Castelletto, Pallois – Fabio, Girotto, Moutoussamy, Merlin – Blas, Kolo Muani, Coco.

ASSE : Bernardoni – Sacko, Mangala, Nadé – Maçon, Gourna, Mah.Camara, Trauco – Hamouma – Khazri (cap.), Bouanga.

Nantes - ASSE, les compos probables Ce samedi (21h, sur Prime Vidéo), Nantes reçoit l'ASSE à la Beaujoire pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un match décisif dans la course au maintien pour les Verts. Voici les compos probables des deux équipes ainsi que les absents.

Alexandre Corboz

Rédacteur