Nantes – Lens : les Canaris s'enflamment, Seko Fofana sous le choc

Blas (FC Nantes) : « Ils ont baissé la tête quand on a égalisé »

« On est passé complètement à côté de la première mi-temps. On s’est parlé pour faire ce qu’on a fait. On réussit à marquer assez tôt, ça nous remet dans le match, après on a continué comme on a commencé. Ils ont baissé la tête quand on a égalisé, c’était à nous d’appuyer dessus pour gagner ce soir ».

Kolo Muani (FC Nantes) : « Je pense que ça va être la fête ce soir »

« Franchement c'est des moments à vivre dans le football. Je pense que ça va être la fête ce soir (rires). On a mal débuté le match, à la mi-temps le coach nous a dit qu'on avait rien à perdre et qu'on devait partir vers l'avant. On l'a fait en seconde partie et ça nous a réussi. On est revenu avec notre envie parce qu'on devait faire un résultat à la maison. On avait les supporters avec nous, on a poussé, on a changé de tactique en allant les chercher ».

Fofana (RC Lens) : « Je ne sais pas ce qui s'est passé »

« Honnêtement, on a mal débuté cette deuxième période, on a vu une équipe qui a tout mis et qui a été récompensé. Il y a énormément de déception. Notre première mi-temps était méritée, on s’est parlé, je ne sais pas ce qui s’est passé ».