Nantes – Lens : les Sang et Or malmènent les Canaris !

Beaucoup plus saignants à l'entame, les Sang et Or ont vite ouvert la marque par le jeune David Pereira da Costa (7e) avant de faire le break par Arnaud Kalimuendo (15e) sur un service du jeune remplaçant de Gaël Kakuta.

Dans un système remanié en 3-5-2, les Canaris peinent à se montrer incisifs. Touché en début de match, Jean-Louis Leca passe une soirée assez tranquille pour l'instant, ni Willem Geubbels ni Ludovic Blas ne parvenant à cadrer leurs tentatives...