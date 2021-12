Nantes - OM : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Du côté des Canaris, Antoine Kombouaré doit composer avec une pléiade d'absents. Si Charles Traoré et Jean-Charles Castelletto, malades le week-end dernier à Lille, sont de retour, Pedro Chirivella et Fabio sont suspendus. Roli Pereira da Sa, Renaud Emond et Sébastien Corchia sont blessés.

Les absents du côté de Nantes : Chirivella, Fabio (suspendus), Pereira da Sa, Emond, Corchia (blessés), Limbombe, Wague, Augustin (écartés).

Castelletto et Appiah de retour dans le onze ?

Chez les Olympiens, Jorge Sampaoli a moins de soucis à l'exception de l'incertitude autour de Cengiz Ünder, incertain car souffrant du dos, mais pourrait changer quelques visages en fonction des états de fatigue des uns et des autres.

Les absents du côté de l'OM : Ünder (reprise).

Nantes : Lafont (cap.) - Appiah, Pallois, Castelletto, Merlin - Cyprien, Girotto, Moutoussamy - Simon, Kolo Muani, Blas.

OM : P.Lopez - Saliba, Caleta-Car, Balerdi - Rongier, Bo.Kamara (ou Gueye) - Lirola, Guendouzi, Payet (cap.), De la Fuente (ou Dieng) - Milik.