Nantes - OM, OL - Reims, PSG - Nice, Rennes - Lille, Clermont - Lens... les compos en direct !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Nantes :

OM :

OL :

Reims :

PSG :

Nice :

Rennes :

Lille :

Clermont :

Lens :

🔥 Voici les Sang et Or qui affronteront le @ClermontFoot !@MassadioHaidara connait sa première titularisation de la saison tandis que @yannickcahuzac retrouve le 1⃣1⃣ de départ et le brassard de capitaine.#SiFierDEtreLensois #CF63RCL pic.twitter.com/YAKTPAl8fj