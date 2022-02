Nantes – PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Touché face à Reims la semaine passée, Fabio sera absent entre 4 à 6 semaines comme l'a annoncé Antoine Kombouaré. Pour Nantes – Paris, le Kanak ne pourra pas non plus compter sur Samuel Moutoussamy et pourrait revenir à une défense à trois.

Les absents du côté de Nantes : Moutoussamy, Fabio (blessés), K.Coulibaly, Limbombe (écartés).

Fabio (Nantes) seulement victime d'une entorse

Proche d'un retour, Sergio Ramos devrait encore être ménagé ce samedi même si on attend la conférence de presse de Mauricio Pochettino ce vendredi pour y voir plus clair concernant l'état de santé de l'Espagnol. A priori le seul absent pour ce match.

Les absents du côté de Paris : S.Ramos (reprise).

Nantes : Lafont (cap.) - Castelletto, Pallois, Girotto - Corchia, Chirivella, Cyprien, Merlin - Blas, Kolo Muani, Simon.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes (ou Bernat) – Danilo (ou Wijnaldum), Paredes, Verratti – Messi (ou Di Maria), Mbappé, Neymar.