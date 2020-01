ASSE – FC Nantes (0-2) : Blas et Abeid décisifs, Louza au top… Les notes des Canaris

true

Auteur d’une belle fin d’année 2019 en Ligue 1, le FC Nantes débute idéalement 2020 avec un succès 2-0 sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (buts d’Abeid et de Blas). Les notes.

Note du match : 14/20

Homme du match : Imran Louza (7)

Lafont (6) : Le portier prêté par la Fiorentina n’a pas eu beaucoup de travail face à une faible équipe de l’ASSE mais il a sorti la parade devant Arnaud Nordin à 0-0 (8e).

Appiah (5,5) : Pas franchement poussé dans ses derniers retranchements, le latéral droit des Jaune et Vert a fait le boulot, sans esbroufe.

Girotto (6,5) : Serein défensivement, propre dans sa relance, le Brésilien a encore réalisé un gros match. En l’absence de Nicolas Pallois, c’est lui le patron.

Wague (6) : Jamais inquiété à l’issue d’un premier acte où il n’a eu aucun mal à museler les attaquants stéphanois, le Malien est sorti à la mi-temps (blessé ?). Remplacé par Basila (6,45e), tout aussi solide.

C.Traoré (5,5) : Match tranquille pour le gaucher, rarement mis en danger par Franck Honorat puis Maxence Rivera. Il a pu s’offrir quelques excursions offensives.

Abeid (7) : Auteur d’une prestation consistante dans l’entrejeu, le Champion d’Afrique a inscrit son premier but avec Nantes d’une jolie frappe suite à une mauvaise relance de Perrin (23e).

Ab.Touré (5,5) : Présent dans l’impact au coeur d’une drôle de rencontre où il fallait rester concentré vu l’ambiance particulière, le capitaine des Canaris a fait le boulot. Ni plus, ni moins.

Blas (6,5) : Désormais seul meilleur buteur du FCN en L1 (5 réalisations), l’ancien Guingampais a parfaitement su exploiter un bon centre de Simon pour faire le break. Remplacé par Moutoussamy (80e).

Louza (7) : S’il a été averti pour avoir bûché Harold Moukoudi, c’est surtout parce qu’on l’a vu au four et au moulin. A la fois pugnace et audacieux dans ses prises de risques. Au sein d’une équipe nantaise qui a brillé par sa force collective, il est l’individualité discrète mais indispensable.

Bamba (6) : Sur chacune de ses percussions ou presque, il a mis en difficulté Sergi Palencia. Pour un retour à la compétition, il a été plutôt saignant. Remplacé par Emond (65e) qui a montré une vraie envie dans les duels pour sa première.

Simon (7) : Harold Moukoudi a beaucoup souffert face à sa vivacité, ses changements de direction et son excellente conservation de balle. S’il a vu sa frappe en pivot arrêtée par Stéphane Ruffier (32e), le joueur prêté par Levante est passeur décisif pour le second but (48e).

Conclusion : En s’imposant dans un Chaudron à huis-clos, les Canaris ont pris leur revanche sur le match aller. Simplement meilleurs que leurs adversaires, les Nantais ont cette fois-ci réussi à tuer le match.