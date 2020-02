Dijon FCO – FC Nantes (3-3) : 4 raisons de faire la grimace pour Gourcuff

true

Les blessés se multiplient derrière…

Alors que Charles Traoré était initialement annoncé titulaire, le latéral gauche des Canaris a dû déclarer forfait suite à l’échauffement. Christian Gourcuff l’a remplacé par le jeune Wesley Moustache (21 ans), dont c’était la première titularisation en Ligue 1 et qui est sorti à la pause (visage en sang) remplacé par Josue Homawoo dont c’était les grands débuts. L’ultime preuve que l’effectif du FCN est trop court.

Le 1er but de Mavididi, symbole d’un laxisme rare en L1



Prêté par la Juventus de Turin et désormais meilleur buteur du DFCO (7 buts toutes compétitions confondues), Stephy Mavididi (21 ans) s’est amusé de la défense nantaise pour ouvrir la marque. Sur cette action, Percy Prado fait preuve d’un manque d’agressivité coupable dans la surface, laissant le Britannique se retourner tranquillement après un contrôle dos au but. Malheureusement, le Péruvien n’a pas été bien suppléé par son capitaine Andrei Girotto, resté en retrait et qui détourne le cuir dans ses filets.

Des relâchements coupables après chaque égalisation

Ce samedi, le FC Nantes a souffert, encaissant deux buts du fait de la passivité de sa défense. Si les Canaris ont eu deux belles réactions d’orgueil par Moses Simon et un corner détourné dans ses propres filets par Mickaël Alphonse, ils ont aussi manqué de concentration dans les minutes suivants ces deux buts… En concédant deux autres (dont un de Wesley Lautoa refusé après appel à la VAR). Sur le 2-1, il y a d’ailleurs une perte de balle coupable de Wesley Moustache et un défaut d’agressivité impressionnant de l’arrière garde. Seul point positif : le but du 3-3 signé Girotto est arrivé trop tard pour que le DFCO n’en profite…

Et maintenant Moses Simon à l’infirmerie ?

Le point le plus grave est sans doute que le FCN a perdu son meilleur joueur, Moses Simon, sorti à la 43e minute sur blessure. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives cette saison, le Nigérian était impliqué sur 7 des 11 derniers buts de son équipe. Touché au genou dans son duel avec Alfred Gomis à 1-1, Simon a tenté de continuer sur le pré mais a été contraint de sortir (43e).