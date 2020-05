FC Nantes : Christian Gourcuff n’a qu’un seul patron au milieu

true

Passé au FC Nantes entre 2011 et 2015, Serge Gakpé (32 ans) s’est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers. Notamment Abdoulaye Touré (26 ans).

Que devient Serge Gakpé (32 ans) ? Après un passage quelques peu confus en Italie, ailier togolais évolue désormais à l’Apollon Limassol, à Chypre. Cette semaine, l’ancien ailier du FC Nantes a tenu à envoyer un message aux supporters d’un club qu’il n’a pas oublié depuis son passage entre 2011 et 2015.

L’ancien attaquant de l’AS Monaco en a aussi profité pour évoquer son adoration de la Beaujoire, qu’il classe comme le meilleur public en Europe. Aussi, l’intéressé s’est rappelé au bon souvenir de certains de ses anciens coéquipiers qui sont montés en gamme depuis son départ il y a cinq ans. Le cas Abdoulaye Touré a notamment retenu son attention, lui qui est décrié cette saison malgré son statut de capitaine des Canaris.

« Touré, au milieu, c’est lui le patron »

« Pour certains, ce n’est absolument pas une surprise. On savait qu’ils avaient du talent. Je pense à Jordan Veretout par exemple qui à l’époque, n’avait pas vraiment cette mentalité de guerrier sur un terrain et on le chambrait un peu sur ça d’ailleurs (rires), mais il compensait par d’autres qualités. Quand j’ai vu ses matches en Angleterre à Aston Villa, j’étais impressionné. Il se battait, arrachait les ballons… J’étais très heureux pour lui. Aujourd’hui il est à La Roma, un grand club. Il le mérite, a-t-il affirmé sur le site officiel du FC Nantes. Pour Valentin (Rongier), c’était déjà un gros travailleur, tout comme Léo (Dubois). La suite, on l’a connaît. Un jeune du centre à qui je pense, c’est Abdou’ (Touré). Il est capitaine de son club formateur. À l’époque il avait le même physique qu’aujourd’hui mais il ne s’en servait pas de la même manière. Désormais, au milieu, on sait que c’est lui le patron. Toutes ces progressions font plaisir à voir ! »