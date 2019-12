FC Nantes : Abdoulaye Touré formule ses vœux pour 2020

true

Le capitaine du FC Nantes Abdoulaye Touré a pesté après la défaite encaissée à la Beaujoire devant le SCO d’Angers (1-2). Il veut désormais se projeter sur 2020.

Le FC Nantes a mal terminé l’année 2019. Les Canaris se sont inclinés à la Beaujoire devant le SCO d’Angers, qui ne s’étaient plus imposés en terres nantaises depuis 52 ans ! Ce revers historique était mal digéré par Abdoulaye Touré, très en colère après la rencontre.

« C’est une grosse déception parce qu’il y avait moyen de bien finir l’année. On mène au score. En seconde période, on a tout faux. On leur laisse les espaces qu’il ne faut pas. En contre, on n’était pas équilibrés, a-t-il récemment pesté dans L’Équipe. Tout le monde était attentiste, ce n’est pas ce qu’il faut pour bouger ce bloc-là. Mais s’il ne fallait pas gagner le match, on se devait au moins de ne pas le perdre. »

« En 2020 ? Être plus haut au classement »

Le capitaine du FC Nantes a néanmoins tenu à rester positif en pensant à ce qui attendait les Canaris en 2020, après un début de saison qui reste positif avec une cinquième place à la trêve. « On peut dire qu’on revient de loin après ce qu’il s’est passé en début de saison, a-t-il ajouté. Ce qu’on peut souhaiter au FC Nantes pour 2020 ? D’éviter de répéter les mêmes choses, c’est-à-dire le manque de concentration, le manque de rigueur. Gommer ces erreurs, travailler sur nos manques et essayer d’être plus haut au classement. Ça m’agace parce qu’à chaque match on doit progresser. Mais, après celui-là, ce n’est pas ce qu’on fait. Ce n’est pas dans l’idée de jouer du coach. »