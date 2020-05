FC Nantes : « aberration », « pas admissible »… Gourcuff ne digère pas l’issue de la L1

true

Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes, a accordé une longue interview sur le site officiel du club. Avec son franc-parler habituel.

Avant d’évoquer la manière dont la reprise est prévue au FC Nantes, le coach Christian Gourcuff a développé son avis sur la fin de saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le scénario adopté par la Ligue provoque son agacement… Morceaux choisis.

Une issue sportivement inadmissible

« Personnellement, c’est une aberration totale de ne pas avoir été au bout de l’exercice en cours. Soit on pouvait reprendre, soit, comme j’avais pu le dire assez vite, on pouvait achever la saison à l’automne pour repartir sur un championnat basé sur l’année civile. L’opportunité nous était donnée de le faire mais ça posait sûrement des problèmes et il fallait prendre beaucoup de recul. La vraie déception, c’est bien cette fin de saison anticipée. Je me mets à la place des Amiénois par exemple. Ils sont totalement lésés par une telle décision. Sportivement, prendre en compte un championnat qui n’a pas pu aboutir, ce n’est pas admissible. »

Un tacle aux instances

« Nous aussi, dans une autre mesure, on se sent un peu lésé, notamment en ce qui concerne les droits télévisuels. On n’a jamais été 13ème du championnat durant la saison. Pourtant, à la suite de deux matches perdus devant Lille et à Angers, on est descendu à cette position. On pouvait supposer que si le virus était arrivé 15 jours ou 15 jours après, la situation aurait sans doute été différente. D’où ma stupéfaction sur les décisions sportives. Je pense également que chacun a vu ses intérêts dans la prise des décisions et dans ce cas précis, les instances n’ont pas joué leur rôle. Elles se doivent d’avoir une certaine hauteur de vue qu’elles n’ont pas eu. »

Une reprise fixée au 15 juin

« La planification est faite. Il y aura 15 jours de reprise individuelle, de renforcement, comme une avant-saison normale, début juin. Ensuite, au club, là-aussi durant 15 jours, il y aura une réadaptation par petits groupes pour retrouver les sensations avec le ballon, les appuis et surtout de la force afin d’éviter de potentielles blessures. La reprise doit être progressive. Elle interviendra collectivement le 29 juin, avec une activité footballistique totale basée sur de la tactique, du jeu… En espérant que l’on puisse s’entraîner « normalement ». »