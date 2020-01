true

Alors que le FC Nantes se recueillait dimanche dernier à la mémoire d’Emiliano Sala, celle-ci est encore souillé un peu plus par Cardiff…

Plus d’un an après la tragique disparition d’Emiliano Sala, la bataille juridique entre le FC Nantes et le club de Cardiff n’est pas encore terminée. Si l’on en croit L’Equipe, la formation galloise, aujourd’hui en Championship, vient tout juste de déposer une plainte contre X auprès du procureur de la République de Nantes.

Une plainte contre X déposée ce mardi

D’après le quotidien sportif, cette action « vise prioritairement le FCN et son président, Waldemar Kita, pour cerner les modalités de ce transfert tragique et la responsabilité de certains de ses intervenants ».

Alors que le litige juridique autour du transfert est aujourd’hui entre les mains du Tribunal arbitral du sport après être passé par la FIFA, l’avocat de Cardiff Me Antoine Vey laisse clairement sous-entendre qu’il y aurait des malversations derrière ce transfert : « Il est manifeste que des intermédiaires, au premier rang desquels Willie McKay, sont intervenus de manière active à tous les stades du transfert d’Emiliano Sala, alors qu’ils étaient dépourvus de licence d’agent sportif. Le FC Nantes et ses dirigeants se sont rendus complices du délit en ayant délibérément recours aux services d’intermédiaires dont ils ne pouvaient ignorer qu’ils exerçaient illégalement ». Nouvel épisode d’un dossier en tout point indécent…