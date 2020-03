FC Nantes : Alban Lafont a hâte de reprendre la saison

true

Le gardien du FC Nantes le reconnaît : sans le foot, il trouve le temps long en cette période de confinement.

Le foot est à l’arrêt à cause de la pandémie du Covid-19 et l’heure est au confinement pour les joueurs, comme pour l’ensemble de la population. Un confinement que le gardien du FC Nantes Alban Lafont semble commencer à trouver un peu long. C’est ce que l’ancien joueur de Toulouse a confié sur le site officiel du FC Nantes.

Depuis chez lui, @AlbanLafont nous donne de ses nouvelles 🧤 Interview ⤵ pic.twitter.com/Po5RzLy4Xz — FC Nantes (@FCNantes) March 30, 2020

« Je suis en confinement chez moi à Nantes, c’est une situation difficile à gérer, a expliqué Lafont. Ce n’est pas évident d’arrêter en pleine saison. (…) On a un programme pour rester en forme, et après je passe le temps avec la télé et les jeux vidéos. C’est important de rester en forme pour la reprise. On est en relation avec le staff médical tous les jours, on essaye aussi de discuter entre joueurs sur Whattsapp. Bon courage à tous, rendez-vous très vite sur les terrains. »