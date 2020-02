FC Nantes : ancien chouchou de la Beaujoire, Claudiu Keserü revient en pleine lumière

true

A 33 ans, Claudiu Keserü court toujours ! Et plus que jamais, même, puisqu’avec les Bulgares du Ludogorets Razgrad, où il est arrivé en 2015, il aligne les titres de champion, enfile les buts (16 cette saison, dont 6 en Europe) et s’apprête à défier l’Inter Milan en 16es de finale de l’Europa League.

L’ancien chouchou de la Beaujoire, qui a porté les couleurs du FC Nantes de 2003 à 2010 (en comptant les prêts), s’est exprimé sur sa riche actualité dans La Gazzetta dello Sport : « Affronter l’Inter, c’est pour moi comme un derby. Quand j’étais enfant, j’adorais l’AC Milan. C’était l’époque de Van Basten, Gullit et Rijkaard, qui avaient battu le Steaua Bucarest 4-0 en finale de la Coupe des Champions. En 1989, j’avais deux ans et demi mais mon père m’a beaucoup parlé de cette finale ensuite. Aujourd’hui, j’ai hâte de jouer à San Siro et, j’espère, d’y marquer. Ça a été le stade de Ronaldo et Shevchenko, deux attaquants extraordinaires ».

« Mes 16 buts cette saison ? Mon record est à 32, j’ai encore le temps pour le battre. Je ne ressens pas le poids des responsabilités, je ne me considère pas comme l’étoile de l’équipe. Je suis aussi important que les autres : chacun de nous s’occupe des autres et, à la fin, le résultat est optimal. Quand on ne pense qu’à soi, on n’obtient rien de bon. Nous sommes tous au service de l’équipe. » C’est un peu l’esprit du jeu à la nantaise, ça, non ?