FC Nantes : Andrei Girotto fait de l’ombre à Nicolas Pallois

Samedi après-midi, le FC Nantes a réalisé une énorme performance sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-1). Performance que les Canaris doivent en partie à une organisation défensive sans faille, ou presque, au sein de laquelle Andrei Girotto et Nicolas Pallois ont brillé.

Le grand arrière au short remonté a eu les faveurs de L’Equipe, qui l’a incorporé dans son onze de la journée. Mais pour France Football, c’est son compère brésilien qui mérite les éloges. Le milieu reconverti en défense par Christian Gourcuff forme la charnière centrale de la 26e journée avec le Lyonnais Jason Denayer.

Mais qu’importe finalement cette récompense honorifique, c’est l’ensemble du FC Nantes qui bénéficie de la belle forme de Girotto et Pallois. Et qui peut se permettre de regarder vers le haut au classement. Après tout, même s’ils sont 11es, les Canaris ne sont qu’à six longueurs de la zone Europe.