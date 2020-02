FC Nantes : Anthony Limbombe se rend toujours redevable des Canaris

true

Revenu cet hiver du Standard de Liège où il ne parvenait pas à se relancer, Anthony Limbombe (25 ans) a bien conscience d’être redevable au FC Nantes. Un club qui a mis beaucoup d’argent sur la table pour l’accueillir il y a un an et demi (entre 8 et 10 M€) et à qui il n’a pas encore beaucoup rendu sur le pré.

De retour de Belgique plein de bonnes intentions, l’ancien joueur de Genk avait bien démarré face à l’OL (défaite 3-4, une passe décisive en seulement 8 minutes sur le pré) avant de connaître un coup d’arrêt suite à un nouveau souci physique. De retour à la compétition contre Metz, Anthony Limbombe est toujours aussi motivé avant de défier l’OM.

« Mentalement, je suis plus fort que l’année dernière »

En conférence de presse, l’ailier des Canaris a donné de ses nouvelles : « Je me sens bien. Cela fait une semaine que je m’entraîne avec le groupe. On est prêts pour la rencontre de samedi. En ce moment, on est un peu moins en réussite mais je suis confiant pour la suite de la saison », a-t-il confié.

Concernant les attentes le concernant, le natif de Mechelen est prêt à les assumer : « Oui j’ai conscience de cela, mais cela ne me perturbe pas. Mentalement, je suis plus fort que l’année dernière. Je suis très motivé. J’espère redonner quelque chose au club ». S’il pouvait commencer par quelques buts, passes décisives et une vraie concurrence au poste d’ailier gauche…

Retranscription des propos : compte Twitter du FC Nantes.