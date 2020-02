FC Nantes, ASSE, RC Lens : un ancien flop révèle avoir menti sur son âge !

true

Ancien Nantais, Stéphanois et Lensois, entre autres, le Sénégalais Guirane Ndaw a révélé avoir menti sur son âge pour jouer en Europe.

Souvenez-vous : en 2002, un jeune milieu de terrain sénégalais éclos du côté de Sochaux. Avec son gabarit de déménageur, Guirane Ndaw (1,90m) fait rapidement forte impression. Pendant six ans, il monte en puissance chez les Lionceaux avant de signer en 2008 au FC Nantes… où sa progression va se stopper net.

Canari de 2008 à 2010, Stéphanois de 2010 à 2013 et au RC Lens en 2015/16 après des escapades en Angleterre, en Espagne et en Grèce, Ndaw a déçu à chaque étape. Pourquoi ? L’actuel propriétaire de l’Académie News Sport Service de Ouakam (Dakar) a peut-être donné un élément de réponse au média IGFM : il a triché sur son âge, lui qui avait officiellement 24 ans quand il a signé à Nantes !

« Comme tous les Sénégalais, j’ai diminué mon âge pour être professionnel. En Afrique, je ne dis même pas au Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C’est une réalité, qu’on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. Le Sénégalais est en général très petit et s’il va en Europe à 20 ans, il verra que les jeunes de 15 ans sont plus costauds que lui. »