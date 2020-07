FC Nantes, ASSE, RC Strasbourg : des sponsors maillots en fin de course ?

true

À l’instar du FC Nantes, plusieurs clubs de Ligue 1 voit le sponsor du maillot principal arriver à échéance au terme de la saison prochaine.

Depuis des décennies, le marketing s’est invité sur le maillot de l’ensemble des clubs de l’élite : Synergie au FC Nantes, Aesio pour l’ASSE… Ces sponsors sont de plus en plus lucratifs pour les entités. Toujours à la recherche de plus d’argent, des clubs vont pouvoir renégocier des contrats au terme de la saison.

Selon Sportune, au moins quatre clubs de Ligue 1 ont un sponsor à l’avant du maillot qui arrive à échéance pour la fin de l’exercice 2020-2021. Ces fins de baux concernant l’ASSE, avec le groupe mutualiste Aesio, le RC Strasbourg avec ES, fournisseur d’électricité et de gaz, et le FC Nantes, avec le groupe Synergie spécialisé dans la recherche d’emplois.

En ce qui concerne l’Angers SCO, deux sponsors arrivent à échéance : Scania (constructeur suédois), présent à l’avant du maillot domicile, et le Gaulois (marque alimentaire), présent à l’avant du maillot extérieur.

Pour tous ces clubs, des discussion devront débuter très prochainement à ce sujet. Avec la crise économique, des marques pourraient revoir à la baisse leur engagement ou carrément se désengager du milieu sportif. Toujours d’après Sportune, en moyenne, ces marques versent du demi-million à plus de 1,5 millions d’euros de façon annuelle aux clubs.

Bien évidemment, ces contrats dépendent du degré de notoriété. Une marque donnera plus au PSG qu’au Toulouse Football Club. Dans ces contrats, en plus du maillot, les entreprises négocient également de la visibilité dans le stade et sur les réseaux sociaux. Elles profitent aussi de programmes d’hospitalités et bien d’autres avantages.