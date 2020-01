FC Nantes, ASSE, Stade Rennais – Mercato : Ben Arfa explique pourquoi il a préféré Valladolid

true

Ce mardi, Hatem Ben Arfa s’est officiellement engagé avec le Real Valladolid. La fin de six mois de chômage pour le gaucher, qui avait décidé de ne pas poursuivre avec le Stade Rennais. HBA a reçu des offres de clubs français, notamment du FC Nantes, mais il avait visiblement décidé de relever le challenge espagnol.

« Il y a plusieurs facteurs qui m’ont poussé à signer ici. Déjà, je voulais venir en Liga. Ensuite, j’ai noté que le club avait un projet intéressant et un vrai intérêt pour moi. Matt (Fenaert, le conseiller français du club) et Ronaldo sont ceux qui m’ont convaincu, mais ça a été une décision facile parce que j’ai senti qu’ils me voulaient vraiment. »

« Je fonctionne beaucoup à l’instinct et j’ai senti que venir ici était la bonne décision Je me suis entraîné de manière professionnelle tous les jours pour être prêt le cas échéant, et je me sens parfaitement bien physiquement et mentalement. J’ai beaucoup d’envie. Je sais que ce club a 22 000 abonnés, une grosse base de supporters et je veux leur donner du plaisir et qu’ils profitent de mon jeu. »