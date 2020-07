FC Nantes, ASSE : un jeune Canari déjà ébahi par le Chaudron

true

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Randal Kolo Muani (21 ans) est revenu sur ses débuts chez les professionnels dans le Chaudron.

Au sortir d’un prêt concluant à Boulogne-sur-Mer (National 1), Randal Kolo Muani est revenu avec l’intention de s’imposer au FC Nantes. Dans son club formateur, l’attaquant veut prouver aux yeux de Christian Gourcuff qu’il possède les qualités pour s’imposer au haut niveau.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Randal Kolo Muani a fait un tour complet de son actualité. Aussi, le joueur de 21 ans a raconté ses débuts chez les professionnels. Le natif de Bondy conserve un souvenir impérissable de l’ambiance de Geoffroy-Guichard. « C’était à Saint-Etienne, le 30 novembre 2018. J’avais remplacé Majeed Waris à 25 minutes de la fin. J’étais sous le choc, tellement surpris de rentrer, je ne m’y attendais pas. L’image qui me revient, c’est le bruit dans le Chaudron, incroyable ! Impossible d’entendre les coéquipiers. C’était dur de rester concentré. »

Plus mature, Randal Kolo Muani voudra désormais bousculer la hiérarchie des attaquants des Jaune et Vert. À la recherche d’un buteur lors de ce mercato, le FC Nantes pourrait aussi compter sur l’apport du longiligne buteur (1,87 m). En 14 matches la saison dernière avec Boulogne-sur-Mer, il a inscrit 3 buts et offert 5 passes décisives.