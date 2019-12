FC Nantes : bilan, objectif, nouveau rôle… Waldemar Kita est raide dingue de Gourcuff

true

A l’occasion d’un entretien au site officiel du FC Nantes, Waldemar Kita a encensé dans les grandes lignes Christian Gourcuff, son coach fraîchement prolongé. Morceaux choisis.

Le bilan de Christian Gourcuff

« L’arrivée d’un nouveau coach avec un staff déjà en place juste avant la première journée était un pari risqué mais il s’est avéré payant. Le coach s’est rapidement intégré et le staff l’a aidé à prendre ses marques. Les joueurs ont adhéré à sa philosophie. Sa sérénité a un impact sur le travail de l’ensemble du Club. Aujourd’hui, le groupe se bat à chaque match et ne lâche rien. C’est l’équipe que nous avons envie de voir et qui rend fière le FC Nantes et ses supporters, je dirais ».

Les objectifs fixés

« Nous n’avons pas défini d’objectifs. Évidemment, nous aimerions gagner chaque match mais on sait aussi qu’une saison est longue et qu’il peut se passer beaucoup de choses. L’important je dirais, c’est de créer une atmosphère sereine à tous les niveaux du Club qui nous permette de faire évoluer les garçons dans les meilleures conditions ».

Sur la prolongation de Gourcuff

« Ce n’est pas un nouveau rôle en tant que tel, c’est une continuité de son travail avec l’équipe professionnelle. Il va coordonner la politique sportive globale du club. La finalité de ce rôle est d’avoir un travail cohérent entre les équipes jeunes et les joueurs pros. C’est une idée avec Franck que nous avions depuis un certain temps et Christian Gourcuff nous a rapidement montré qu’il avait envie de s’y impliquer ».

Après un début de saison encourageant avec une belle 5ème place au classement de la Ligue 1 Conforama, le Président Waldemar Kita s’est confié pour aborder les perspectives de cette année 2020, ainsi que son projet pour le FC Nantes. ? ? https://t.co/WI5a2NbVJ4 pic.twitter.com/ZTppFlsf37 — FC Nantes (@FCNantes) December 27, 2019



Retranscription : site officiel du FC Nantes.