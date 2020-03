FC Nantes : les Canaris n’expliquent pas le syndrôme La Beaujoire

true

Incapable de gagner à domicile depuis le 8 décembre dernier et la réception de Dijon (1-0), le FC Nantes reste sur une série désastreuse à domicile (6 défaites, 1 nul toutes compétitions confondues). Heureusement, les Canaris se rattrapent en Ligue 1 en déplacement (2 victoires, 1 nul, 1 défaite depuis le début de l’année 2020).

Un drôle de phénomène que Ludovic Blas a du mal à expliquer avant de se rendre au stade Raymond-Kopa pour y affronter le SCO Angers : « On n’a pas les réponses de cette irrégularité. Mais il va falloir trouver la solution si l’on veut avoir de l’ambition ».

Et l’ancien Guingampais sait les ingrédients qu’il faudra mettre face au club du Maine-et-Loire : « Angers, c’est fort physiquement, dans les duels. Il faudra aller au combat », réclame le couteau suisse du FCN. En espérant que l’esprit entrevu au Vélodrome face à l’OM ressurgisse sur la pelouse du SCO…

« Il faut trouver le juste milieu »

Ce fut ensuite au tour de Charles Traoré de faire face aux médias sur la même question : « Les difficultés à La Beaujoire ? On est un peu surpris. Il faut trouver le juste milieu et reproduire à domicile ce qu’on arrive à faire à l’extérieur. Je suis sûr qu’avec le temps, ça va venir (…) On fait tout pour faire tourner la chance de notre côté ».

Pour le latéral gauche, le Top 10 demeure possible : « Pourquoi pas ? On a les qualités pour. Maintenant il ne suffit pas de parler, il faut réagir. On doit trouver plus de régularité dans le jeu (…) Cela passe par un résultat à Angers. Une équipe très forte sur le plan athlétique ».

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes