FC Nantes : ce moment qui a tout changé pour Ludovic Blas chez les Canaris

Le milieu gauche du FC Nantes Ludovic Blas a mis du temps avant de trouver la bonne carburation sous le maillot jaune. Il révèle quand a eu lieu le déclic.

Recruté par le FC Nantes à Guingamp le 2 septembre dernier, Ludovic Blas a mis du temps à s’acclimater aux Canaris. Il faut dire que c’était la première fois que le milieu gauche de 22 ans quittait son club formateur. Le déclic s’est produit le 10 novembre 2019, comme il l’a expliqué au site officiel du FCN.

« J’ai eu du mal au début mais je pense que ça peut se comprendre. J’arrivais dans un nouvel environnement et c’était la première fois que je changeais de club. J’ai eu du mal, sincèrement. Mais ce qui m’a aidé, c’est la confiance du coach. »

« Mes premiers matches n’étaient pas très bons mais il m’a toujours fait jouer alors qu’il avait la possibilité de me sortir. La première fois que j’ai vraiment pris du plaisir, c’était face à Nice (1-0, 5 octobre). Et mon premier but en L1 avec le maillot jaune contre Saint-Étienne (2-3, 13ème journée) a aussi tout déclenché. »