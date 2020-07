FC Nantes : ces points que Christian Gourcuff tient absolument à améliorer

true

L’entraîneur des Canaris a apprécié la large victoire (6-0) face à des amateurs suisses mais il a tout de même vu des points à améliorer.

Hier, le FC Nantes a largement remporté son match amical face au Stade Nyonnais (6-0). Le club suisse évolue en Troisième division et est amateur, ce qui peut expliquer le score très large. Mais ça n’a pas empêché Christian Gourcuff de relever quelques points faibles de son équipe.

« Il y a eu quelques contacts mais c’est surtout une pression sur nos premières relances qui nous ont mis en difficultés, qui ne nous ont pas permis d’être à l’aise et d’avoir un milieu de terrain qui s’exprime complètement. On a vu de bonnes séquences mais je souhaiterais plus de maîtrise. Notre capacité à faire de bonnes relances pour sortir de la pression est importante. »

« Heureusement qu’on a fait que 45 minutes par joueurs parce que les organismes sont éprouvés. On a vu que c’était un peu difficile pour certains mais je pense que ce qu’on a présenté tient la route. On a vu deux bonnes équipes. Il y a beaucoup d’homogénéité dans le groupe, c’est une bonne chose. Après il faudra faire des choix… »