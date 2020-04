FC Nantes : cet objectif ambitieux qui a envoyé Emond chez les Canaris

true

Conscient que les places sont chères en équipe de Belgique, Renaud Emond a bien l’intention de se servir du FC Nantes comme d’un tremplin vers les Diables rouges.

S’il était considéré comme l’un des meilleurs attaquants de Jupiler League (en tout cas l’un des plus pugnaces), Renaud Emond (28 ans) n’est jamais parvenu à se hisser en équipe nationale de Belgique. Il faut dire qu’entre les Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ou Eden Hazard, il n’est pas simple de se faire une place chez les Diables rouges.

« Si je n’y arrive pas, je n’aurais pas de regret »

Malgré tout, comme l’attaquant du FC Nantes l’a fait savoir sur le site officiel de son club : hors de question de renoncer aujourd’hui. Même s’il a déjà 28 ans et que des jeunes continuent de pousser derrière lui : « Sincèrement, c’est un objectif. Je suis quelqu’un d’ambitieux, même si je sais que ça sera compliqué parce que maintenant, la sélection a un niveau incroyable. Je pense qu’il y a 10 ans de ça, j’aurais sûrement eu de nombreuses sélections au compteur. Mais y accéder maintenant, ce serait encore plus beau parce que l’équipe est première mondiale et joue pour gagner les plus grandes compétitions. J’ai envie de me battre pour ça, du moins tout tenter. Si je n’y arrive pas, je n’aurais pas de regret ».

Et Renaud Emond le reconnaît sans peine : s’il est venu en Ligue 1, c’est aussi pour avoir une meilleure exposition aux yeux de son sélectionneur. « Ça a clairement joué dans mon choix. Le FC Nantes est un très bon club de l’élite en France, qui joue le haut du tableau et si je peux me montrer dans ce championnat très suivi, j’ai encore plus de chances d’y arriver qu’en évoluant dans le championnat belge », a-t-il ajouté.