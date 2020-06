FC Nantes : Chirivella a deux failles à gommer pour convaincre Gourcuff

true

Vendredi, le FC Nantes a officialisé la signature de Pedro Chirivella (Liverpool, 23 ans). L’occasion pour le milieu de donner ses premiers sentiments sur son nouveau club.

La signature était attendue depuis plusieurs semaines, elle est officielle depuis hier : Pedrod Chirivella sera bien un joueur du FC Nantes la saison prochaine. Les Canaris l’ont annoncé dans l’après-midi, en donnant la parole au milieu espagnol (23 ans) débarquant de Liverpool.

« Mon joueur favori est Toni Kroos, le milieu du Real Madrid, j’ai des qualités similaires à ce joueur et j’aimerais beaucoup lui ressembler, a fait savoir l’ancien joueur du FC Valence lors de sa présentation au FC Nantes. Des joueurs comme Roberto Firmino et Philippe Coutinho m’ont vraiment impressionné. C’était formidable de jouer avec les meilleurs et un coach comme Jurgen Klopp. »

Chirivella prochaine cible des « bourrins » de L1 ?

S’il n’a pas caché sa joie d’avoir Christian Gourcuff pour prochain entraîneur, ce même Chirivella devra gommer deux défauts dans son jeu qui pourraient briser son optimiste. « Les avis des supporters des Reds sur Chirivella rassurent, maintenant l’adaptation et son physique restent deux facteurs essentiels pour lui. La L1 de bourrins mange parfois ce genre de profil. Nous verrons quand on aura l’occasion de le voir jouer », a résumé le fondateur du site La Maison Jaune Maxime Thomas.