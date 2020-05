FC Nantes : Christian Gourcuff fait une annonce forte concernant la formation

true

En place depuis un peu moins d’un an, Christian Gourcuff assure se sentir bien au FC Nantes, où il compte replacer la formation au cœur du projet.

Dans le très long entretien accordé au site officiel, Christian Gourcuff a abordé un sujet cher aux supporters du FC Nantes : la formation. L’entraîneur a rappelé qu’il s’agit d’un pilier de l’histoire des Canaris et que, vu la situation actuelle du football, le salut de la Maison Jaune passerait par là.

« Dans le contexte du foot actuel, un club comme Nantes doit s’appuyer sur sa formation. C’est un impératif. Et on l’a vu cette année avec l’éclosion d’Imran Louza. C’est un peu différent pour Kader Bamba, pour qui il s’agit plus de post-formation. C’est un impératif économique et très identitaire. Les supporters s’identifient plus facilement à des joueurs issus de la formation et ça permet de forger une identité club. J’en suis persuadé. »

📺🔴 LIVE | FC Nantes 🆚 Sedan 🏆 Finale de @coupedefrance 1999

🗓 #OnThisDay — FC Nantes (@FCNantes) May 15, 2020

« Pour le FC Nantes, c’est une réalité historique mais c’est aussi une nécessité économique. La formation doit participer au renforcement de l’équipe chaque année. L’idée, c’est d’intégrer chaque saison quelques jeunes. Il ne s’agit pas de les intégrer parce qu’ils sont jeunes, il faut qu’ils en aient la possibilité, même si certains atteignent la maturité nécessaire plus tard. Ce sont des recrutements supplémentaires, qui justifient d’avoir une formation et qui ont un coût moindre pour le club. »