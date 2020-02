FC Nantes : Christian Gourcuff ne regrette pas son coup de gueule après Metz

true

Le week-end dernier, après FC Nantes – FC Metz (0-0), Christian Gourcuff a eu des mots très durs à l’égard de ses joueurs après le « calvaire » du match face aux Grenats. En effet, mettant en lumière Nicolas Pallois comme l’une des rares satisfactions du match, le technicien breton a critiqué la suffisance dont certains de ses joueurs avaient fait preuve. Une sortie qui a surpris beaucoup de monde et agacé le vestiaire.

« Pas avec une com de faux-cul et lénifiante qu’on avance… »

Présent en conférence de presse hier à deux jours de l’OM, Christian Gourcuff a assuré qu’il n’avait pas agi sous le coup de la colère et ne regrettait d’ailleurs pas grand chose : « Ma communication, elle est celle-là, je ne vais pas vous dire le contraire de ce que je pense. Après, je n’ai attaqué personne et les joueurs auxquels je faisais allusion l’ont su », a-t-il expliqué.

Et Christian Gourcuff s’est étonné qu’on lui reproche sa franchise pour le coup : « Après, on dit les choses et on avance, c’est ça la vie et le foot. Ce n’est pas en se cachant et en faisant une communication de faux-cul et lénifiante qu’on avance. Maintenant, ça plaît, ça ne plaît pas, c’est comme ça », a-t-il poursuivi dans des propos rapportés par « 20 Minutes ».