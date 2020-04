FC Nantes : comment et pourquoi Gourcuff a dit oui à Kita

false

Dans un entretien accordé au site de la LFP, Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes, est revenu sur les coulisses de son arrivée chez les Canaris.

En cette période de confinement, les acteurs du football professionnel français occupent parfois leur temps à répondre aux médias. C’est ainsi le cas au FC Nantes, avec l’entraîneur Christian Gourcuff, qui a accepté de longuement se livrer pour le site de la Ligue de Football Professionnel.

L’occasion, pour lui, de revenir, et dans le détail, sur les conditions de sa venue, en début de saison, chez les Canaris. Alors que pas grand monde n’imaginait l’ancien lorientais en mesure de travailler avec le président du FCN, Waldemar Kita.

« J’avais déjà été sollicité deux fois par le président Kita et je n’avais pas pu répondre favorablement pour des raisons diverses. »

« C’était facile pour moi car je venais sans pression. Je n’ai pas eu le temps de gamberger puisque le président m’a appelé en fin de matinée et, en début d’après-midi, il me rappelait pour que je lui donne ma réponse. Je lui ai dit banco alors que je ne connaissais pas bien l’équipe et je n’avais pas spécialement suivi le championnat la saison dernière. Dans ce contexte-là, vous avez moins de pression. Mais j’avais bien sûr envie de faire le maximum pour le FC Nantes. »