true

Le défenseur du FC Nantes Tomas Basila s’implique dans la lutte contre le Covid-19 en soutenant les hôpitaux de sa ville natale, Orléans.

En cette époque difficile, le FC Nantes multiplie les gestes de solidarité à l’image du joli succès rencontré par la cagnotte de la Brigade Loire qui a reversé les dons au C.H.U. de Nantes. Thomas Basila (20 ans), lui, n’oublie pas Orléans, dont il est originaire. Et il vient de donner un maillot à l’association @1coeur1maillot.

Comme il l’explique sur son compte Twitter, les fonds récoltés seront reversés au Centre Hospitalier Régional d’Orléans et à l’association Les Mains Tendues pour soutenir les services de santé et les plus démunis.